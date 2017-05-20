陳星出招欲證明林奕含「愛他」 律師：職權性交沒有XX限制

才女作家林奕含之死案已進入檢調階段。（翻攝自臉書）

〔記者賀靜賢／台北報導〕才女作家林奕含之死案已進入檢調階段，雖然目前南檢表示偵查不公開，但有媒體昨深夜爆「陳星委任律師拿出林奕含生前以張懸的歌，當成情書寫給陳星」，欲證明「林奕含是愛陳星」而非遭誘姦。外界耽心這對林奕含方不利，但律師表示，刑法第228條的「利用權勢性交或猥褻」並不像與未成年人性交有未滿16歲規定，因此該條沒有年齡限制，陳星即使證明林女是在16歲以上甚至18歲要念大學時「愛上他」，兩人只是師生戀，但該條主要的認定就在於有沒有權勢關係，陳星的「爛招」不見得會成功。

法界表示，該條是警告社會關係的優勢者，不能濫用權勢地位與劣勢者發生性關係，以前刑法只有六種情況，後增加「教育」等多項。不過，刑法當然不能限制師生戀，是禁止老師利用優勢位置造成學生壓力，進而發生性關係，林奕含方提出相關日記、網誌或人證，仍有成罪機率。

陳星曾對林奕含案發出2頁聲明稿，被各界批卸責。 （記者王俊忠翻攝）

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