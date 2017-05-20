IU太愛李孝利 改行民宿小妹接客
2017/05/20 09:13
IU「改行」當民宿小妹，將和李孝利夫婦一起招待客人。（翻攝自IG）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣歌手IU外型甜美、歌藝精湛，在戲劇圈也頗有耕耘，演出《步步驚心：麗》表現驚艷外界，上月回歸歌手身分推出第4張正規專輯，除了繁忙的宣傳行程外，她也加入了新綜藝節目《孝利家民宿》，將兼職當起民宿小妹，和李孝利夫婦一起經營自家民宿，挽起袖子作粗活、接待客人。
韓星李孝利和老公李尚順將開拍《孝利家民宿》實境秀，將自己改造成民宿接待客人。（翻攝自韓網）
據韓網《體育朝鮮》報導，該實境節目在李孝利和老公李尚順在濟州島的家中拍攝，夫妻倆將自家改造成民宿，提供給有需要的人休息，當時一開放申請，1天就累積超過1萬組民眾來報名，而IU因為一直很欣賞李孝利前輩，接到演出邀請時很爽快就答應演出，IU會如何放下偶像身分，改行當民宿小妹的模樣，令網友十分期待。
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