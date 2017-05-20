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首頁 > 婉君推

遇到舊愛鄧紫棋會說什麼？林宥嘉不迴避坦白回...

2017/05/20 08:37

林宥嘉和香港歌手鄧紫棋曾交往4年，還曾甜蜜牽手走紅毯，但最後不歡而散。（記者宋志雄攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林宥嘉今年和丁文琪登記結婚，正式成為人夫，2人本月到日本拍攝婚紗照和舉辦婚禮派對，一回台就得知入圍28屆金曲歌王，家庭事業兩得意，不過，他6月即將到香港紅磡體育館開演唱會，近日到香港宣傳時，被問到如果和舊愛鄧紫棋見到面會說什麼，他並未迴避問題，而是手托下巴，想了數秒回應：「其實沒想過...遇到再說，大家開心最重要。」

林宥嘉5月到日本輕井澤和老婆丁文琪拍攝婚紗照，洋溢幸福氛圍。（翻攝自臉書）林宥嘉1月到深圳演出時恰巧跟鄧紫棋同場，還好主辦單位安排他們在不同時段登場，休息室也離很遠，巧妙避開尷尬場面，當時他受香港《蘋果日報》訪問時表示，其實自己沒有刻意避開對方，至於見到會不會打招呼，他則沒想過，回了一個模稜兩可的答案說：「如果有看到，就會有看到。」

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