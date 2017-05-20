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巨石強森的第一次超刺激！在公園辦事糗被警察抓

2017/05/20 08:43

巨石強森分享了自己破處的經歷，沒想到地點、過程及結果竟都十分「特殊」。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由巨石強森以及柴克艾弗隆這2大肌肉棒子主演的新片《海灘救護隊》，將於下周正式在台上映，片中猛男辣妹與海灘的搭配，完全就是準備好要讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。而巨石強森為了要宣傳新片，最近也接受了《ELLE》雜誌的專訪，聊到了他許多不為人知的另一面，他甚至分享了自己驚險十足卻又糗到不行的第一次，因為不只場所發生在公園這點很有趣，他竟然在「辦事」途中衰遭警方盤查、懷疑是襲擊女性的歹徒！

巨石強森（左）與柴克艾弗隆（右）在新片《海灘救護隊》中雙雙大秀健美好身材。（派拉蒙提供）

由於巨石強森一向都給人威猛性感的印象，因此《ELLE》雜誌在訪問中就主動向他詢問關於「破處」一事，問他有沒有什麼事情是他現在想起來是「不會再那樣做」的，沒想到竟還真的有，巨石強森先是開玩笑吹牛說：「呃，像是我不應該做得這麼好嗎？」不過接著就坦言：「我會希望當時不是在公園辦事，也沒有被警察抓」，驚呆眾人。

這番話讓記者聽完都驚嚇不已，直問巨石強森這是真的曾經發生過的事嗎，他就回答：「是的，我的朋友，首先我們就不應該選擇在公園裡做。」巨石強森補充，當時的狀況是在2人進行到一半時，突然一道強光就這樣照在他們身上，然後就聽到警察搖下車窗說：「女士，請問妳還好嗎？妳可以過來警車這邊嗎？」巨石強森當時的女友就只得穿好衣服，然後走到警車旁，沒想到又被警察問：「妳是被襲擊了嗎？」她只能哭笑不得地回答：「不，那是我男朋友。」巨石強森想起這段難堪的回憶時，仍直呼是一場惡夢，笑稱：「有的故事聽起來很美好，可惜我的不在它們之中」，如此特別的破處經歷，讓他根本想忘都忘不了。

巨石強森形容自己的「第一次」經歷根本是場惡夢。（法新社）

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