當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...

〔即時新聞／綜合報導〕演藝天王豬哥亮因癌病逝，讓不少人惋惜，各界友人也紛紛前往靈堂弔唁；當初豬哥亮復出時，除了楊登魁的幫助外，其實還有一名關鍵人物，這名關鍵人幫豬哥亮和楊登魁牽線，才讓楊登魁願意替豬哥亮背書！

在豬哥亮過世當天，板橋地區的大哥級人物「黑龍」第一時間趕至會館，他和豬哥亮是換帖的拜把兄弟，當天他忙進忙出全力協助家屬，親自替拜把兄弟處理後續喪葬事宜。

《三立新聞》報導，黑龍透露，在20年前他接到楊登魁的電話，楊說豬哥亮在土城的家，和鄰居有點小糾紛，請他幫忙調解，因此他結識了豬哥亮，雙方成為好朋友，不管是豬哥亮跑路，還是風光復出，他都有參與。

黑龍說，當初豬哥亮在南部被拍到後，重回台北生活，不過復出之路，八字都沒有一撇，豬哥亮因愛面子，也拉不下臉去找楊登魁。黑龍透露，有次他和楊登魁在一場餐會上，他開玩笑向楊登魁說：「不然讓豬哥亮，工作當抵債？」不過楊卻只有笑笑沒回應，直到餐會結束後才把他拉到旁邊問：「要怎麼做？」於是他安排兩人見面談細節，最後豬哥亮順利復出。