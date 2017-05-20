中正紀念堂轉型？如何對話？鄭麗君：7/15前做具體說明

鄭麗君。（記者陳奕全攝）〔記者楊明怡／專訪〕出任文化部長一年，鄭麗君已走遍台灣各縣市、3次出訪，上星期，她拜訪了教廷文化部長吉安佛蘭克‧拉瓦西樞機主教，參觀了威尼斯雙年展；星期三，她原訂出席綠島人權藝術季，卻因天候被困在台東往綠島的航機上；聽到「最近很忙？」，她會直覺更正：「我每天都很忙。」她說，自己每天全力以赴，儘量搶時間做事。

@鄭麗君：時間真的不夠用

過去一年，國家電影中心開始每月5日公布上映30天以上電影的票房；文化部及所屬的獎勵補助案件，對象、金額及評審委員名單開始在「獎補助資訊網」公開；《文化資產保存法》37項子法擬定完成，馬上就要上路，鄭麗君仍感覺時間不夠，「因為有些累積很久的困境需要去轉變，有很多扎根的工作要進行，有很多政策要轉型，更重要的，是文化工作需要看得很遠，很多長遠的事愈早做愈好，從扎根做起，從基礎做起，所以它很需要時間。」

時間，除了用在「扎根」：歷史扎根、教育扎根、在地扎根，還用在「溝通」。鄭麗君說：「我覺得我是一個很喜歡溝通的人，我希望從溝通當中去整合出我們的政策的方向，但是這不是一件容易的事情。」因為文化工作往往涉及想法、內容，特別需要「共識」，包括政府內部、行政院跨部會的共識、與立法院的共識、社會各界的共識，無論轉型正義、文資保存，面對各式各樣分歧的想法，要達到共識，就需要大量的溝通，就需要大量的時間，3到4月，文化部辦了7場「國家語言發展法之研究與規畫公聽會」、7場《文化基本法》草案公聽會，亦從3月開跑的「全國文化會議」，計畫在北、中、南、東、澎湖、馬祖（規畫中）、金門（規畫中）舉行15場分區論壇，6月17日舉辦青年論壇，並在最後登場的9月2、3日全國會議上，具體歸納未來文化政策的方向。

鄭麗君。（記者陳奕全攝）@鄭麗君：這不是件容易的事

說到溝通，不能不提鄭麗君的代表作：推動中正紀念堂轉型。2月25日上午，她在事前未透露太多端倪的情況下宣布，「中正紀念堂有必要進行轉型」，館內蔣中正公仔、文具、生活用品下架，涉及威權崇拜之文宣品停止發放，開閉館停播〈蔣公紀念歌〉，原名「中正演藝廳」、「中正藝廊」、「介石廳」、「瑞元廳」、「美齡藝廊」、「采玉藝廊」的展演場館，也回復「演藝廳」、「一樓藝廊」、「一展廳」、「二展廳」等中性名稱。

消息一出，輿論譁然，然而隨著一個個熱議的話題來了又去，不到3個月的時間，5月17日舉辦的綠島人權藝術季，無論是受困天候、無法出席的文化部長，手執鐵砲百合送故友的89歲受難者毛扶正，或自備紅漆為難友墓碑上色的83歲受難者趙英魁，已不再是媒體關注的焦點。

不過，鄭麗君沒有忘記，她在2月25日說過，將在充分社會討論後提出《國立中正紀念堂管理處組織法》修正草案，從法制面正式推動轉型，「我期待這個社會討論、或許要超越像年金改革、或是一些、這種放話而不討論的這些問題，用更多元的方式來進行對話。」

鄭麗君表示，具體對社會說明的時間預定在7月15日前，「因為7月15日是台灣解嚴30周年的日子。」