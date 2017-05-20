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宮崎駿又反悔！宣布復出全球招募新血合作

2017/05/20 07:29

宮崎駿再次宣布復出，並對外招募年輕人一同打造新作。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕76歲動畫大師宮崎駿3年前推出《風起》後宣布退休，不再製作動畫長片，讓不少影迷相當惋惜。然而，19日吉卜力工作室發表聲明，除大聲宣告宮崎駿收回「引退宣言」確定復出外，更表示要招募新血，徵求全球年輕人和他一起打造全新作品，疾呼：「我們需要年輕人的力量。」

吉卜力工作室19日發表聲明，表示宮崎駿已找到適合題材，著手準備下一步長篇動畫的製作，並挑明地表示：「考慮到年齡方面，這應該會是宮崎駿的最後一部作品。」並表示希望能招募動畫，及背景美術設計相關工作人員，應徵條件為年滿18歲以上，不論國籍及經驗，應徵者需提出手繪作品，並經過書面審核、2次面試等關卡。錄取後會有6個月研修期間，若通過審核將會正式加入製作團隊，簽約期間為3年，預計今年10月開始上工，月薪則為日幣20萬元（約台幣5.4萬）以上。

宮崎駿雖年事已高，但對動畫製作熱情不減，去年他接受NHK節目專訪時，就因「技癢」，開始製作短片《毛毛蟲波羅》，並透露想將該作品發展為長篇作品。節目中，他甚至表示：「我也許畫到一半就死了也不一定，但是比起什麼都不做，倒不如在作畫的過程中死去還比較好。」過去他曾7次喊退，如今再次宣布復出，粉絲們都樂見其成。

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