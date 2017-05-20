公視拚4K電視 英國BBC助陣

左起韓國KBS經理Yim Zungkon、中國紀錄片製作人胡小鹿、台灣公視總經理曹文傑、法國Arte製作總監、公視董事長陳郁秀。（公視提供）

〔記者鍾智凱／台北報導〕４Ｋ超高畫質電視（UHD，Ultra-high-definition television）發展已成趨勢，公共電視昨舉辦「4K新世代」國際研討會，邀請英國BBC、韓國KBS、法國Arte與中國紀錄片製作人等世界一流的媒體專業人士來台灣，與國內節目製作者分享4K發展的「四個第一」，也解析4K超高畫質技術演變、節目製作與全球趨勢。

公視董事長陳郁秀表示「研討會目的在希望讓我們觀念獲得改變，提升國內4K製作環境」。也表示，公視將扮演台灣影視內容產業創新角色，展開4K超高畫質節目製作，協助專業人才培育。

英國BBC技術總監Andy Quested先秀出入住台北飯店旁電賣場裡的４Ｋ電視標價照片，他驚訝表示「台灣4K電視機價格之便宜，令人深感警惕」，認為內容製作進程要加緊趕上，以因應硬體的普及。

甫完成「地球脈動」第二季紀錄片巨作，Andy Quested第一次透過影片分享團隊從HD到UHD的製作流程與經驗。他表示UHD已經變得普遍，且內容儲存無帶化，讓事前拍攝規劃、編解碼器都顯得更加重要；他們團隊也積極與歐盟討論，整合出歐規最新的IMF規格，目前BBC製播UHD節目已經開始採用。

韓國KBS超高畫質團隊經理任崇坤（Yim Zungkon）也說「現在正是4K發展的時機」。而KBS將從今年5月31日推出超高畫質無線頻道播出4K節目，以因應明年2018韓國平昌冬奧與俄羅斯世界盃足球賽和2020東京奧運的播送。

尹崇坤表示，目前韓國4K頻譜的計畫分配、制定規則與執照發放都由政府協助，國家或電視台需要的特別法，目前也進行制定。他也強調韓國重視無線傳輸，國民免費收視是無線電視的義務，因此韓國政府也投注大量資源挹注４Ｋ節目製作，例如2017年就投入5900萬美金製作4K節目。

對韓國的超高畫質無線電視廣播，Andy Quested也提出英國的作法表示「英國考量無線傳輸成本，若採行IPTV做播送，能運用很久，而未來也考量會提供行動服務」。