限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（專訪）小S「這點」和豬哥亮很像 蔡康永嘆過世不真實

2017/05/20 07:20

豬哥亮生前曾到《康熙來了》當過受訪來賓。（資料照，中天提供）

〔記者吳琬婷／專訪〕綜藝天王豬哥亮癌逝，他生前曾2度到《康熙來了》當受訪來賓，逗趣訪問內容讓人印象深刻。藝人小S和蔡康永接受本報專訪，聊到豬哥亮時，2人都直說：「對豬大哥過世的消息，沒有真實感」，蔡康永也分享，他眼中的小S其實和豬哥亮有著相似之處。

蔡康永分享，他在看小S演戲的時候，會想到豬哥亮，「2人都是渾然天成的藝人，他們只要講3個字或是做一個表情，大家就會覺得好好笑。」蔡康永也自認，自己不是渾然天成的藝人，而是一個用功的人，要鋪陳到第3句話，大家才會笑出來。他透露，這也是他想找小S演出電影《吃吃的愛》的原因，「這種明星是最難得的，光是人就看起來好有趣。」

蔡康永（右）找來好搭擋小S（左）演出首部執導電影《吃吃的愛》。（記者潘少棠攝）

提到豬哥亮不幸病逝，蔡康永坦言：「好像在作夢，就像你現在跟我說李國修老師、高凌風不在了，我也覺得像在做夢。」小S也同意這個說法，「豬大哥實在太深植人心了，像是馬兆駿、文英阿姨，我也會覺得他們還活著，他們的印象永遠都會活在腦海裡。」對他們的死亡沒有真實感。

小S被蔡康永稱讚是渾然天成的藝人。（記者潘少棠攝）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
阿信又想歪 SM情節染黃冠佑 阿信又想歪 SM情節染黃冠佑
2017/05/19 23:28
汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
2017/05/20 07:23
（獨家）白眼女主播跳槽三立 身陷官非求償4百萬 （獨家）白眼女主播跳槽三立 身陷官非求償4百萬
2017/05/20 07:26
陳星搬出林奕含手寫情書 竟是她的歌 陳星搬出林奕含手寫情書 竟是她的歌
2017/05/20 07:13
「俠醫」90歲老母靠這招 抗大腸癌3期30年 「俠醫」90歲老母靠這招 抗大腸癌3期30年
2017/05/20 07:14
索非亞對談呂秋遠 透露通靈過程「不能碰這個」 索非亞對談呂秋遠 透露通靈過程「不能碰這個」
2017/05/20 07:28
當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出... 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
2017/05/20 07:50
豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
2017/05/20 07:11
恭喜！才女歌手結婚6年 終於懷了小精靈 恭喜！才女歌手結婚6年 終於懷了小精靈
2017/05/20 07:15
曾沛慈獻出第一次 呼吸急促喘不停 曾沛慈獻出第一次 呼吸急促喘不停
2017/05/19 22:39
「老娘來送你了」 85歲素珠淚送豬哥亮 「老娘來送你了」 85歲素珠淚送豬哥亮
2017/05/20 07:11
宮崎駿又反悔！宣布復出全球招募新血合作 宮崎駿又反悔！宣布復出全球招募新血合作
2017/05/20 07:29
擲筊決定了 豬哥亮告別式620舉行 擲筊決定了 豬哥亮告別式620舉行
2017/05/20 06:00
木村拓哉坎城洩老態 草彅剛溜狗路邊拭淚 木村拓哉坎城洩老態 草彅剛溜狗路邊拭淚
2017/05/20 06:00
性感新娘 金素妍6.9嫁李尚禹 性感新娘 金素妍6.9嫁李尚禹
2017/05/20 06:00
豬哥亮遺作大釣哥 端午重返大銀幕 豬哥亮遺作大釣哥 端午重返大銀幕
2017/05/20 06:00
王夢麟三度動刀 完美開嗓 民歌手齊聚練唱 施孝榮驗收 王夢麟三度動刀 完美開嗓 民歌手齊聚練唱 施孝榮驗收
2017/05/20 06:00
愛女戒毒大學畢業 巨星嗨當貼身攝影師 愛女戒毒大學畢業 巨星嗨當貼身攝影師
2017/05/20 06:00
李奧納多情斷丹麥嫩模 瞄準英國跩辣模 李奧納多情斷丹麥嫩模 瞄準英國跩辣模
2017/05/20 06:00
釜山影展推手金智奭猝死坎城 享年57歲 釜山影展推手金智奭猝死坎城 享年57歲
2017/05/20 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.