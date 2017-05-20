（專訪）小S「這點」和豬哥亮很像 蔡康永嘆過世不真實
2017/05/20 07:20
豬哥亮生前曾到《康熙來了》當過受訪來賓。（資料照，中天提供）
〔記者吳琬婷／專訪〕綜藝天王豬哥亮癌逝，他生前曾2度到《康熙來了》當受訪來賓，逗趣訪問內容讓人印象深刻。藝人小S和蔡康永接受本報專訪，聊到豬哥亮時，2人都直說：「對豬大哥過世的消息，沒有真實感」，蔡康永也分享，他眼中的小S其實和豬哥亮有著相似之處。
蔡康永分享，他在看小S演戲的時候，會想到豬哥亮，「2人都是渾然天成的藝人，他們只要講3個字或是做一個表情，大家就會覺得好好笑。」蔡康永也自認，自己不是渾然天成的藝人，而是一個用功的人，要鋪陳到第3句話，大家才會笑出來。他透露，這也是他想找小S演出電影《吃吃的愛》的原因，「這種明星是最難得的，光是人就看起來好有趣。」
蔡康永（右）找來好搭擋小S（左）演出首部執導電影《吃吃的愛》。（記者潘少棠攝）
提到豬哥亮不幸病逝，蔡康永坦言：「好像在作夢，就像你現在跟我說李國修老師、高凌風不在了，我也覺得像在做夢。」小S也同意這個說法，「豬大哥實在太深植人心了，像是馬兆駿、文英阿姨，我也會覺得他們還活著，他們的印象永遠都會活在腦海裡。」對他們的死亡沒有真實感。
相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉
相關新聞
- 小S才有的待遇！蔡康永6點窩心舉動曝光
- 嘉賓早敲好 《康熙》最終回有他？
- 520限時加碼 超商抵用券大放送
- 為什麼接棒《康熙》 吳宗憲說...
- 康熙最後一夜 蔡康永小S淚崩 － 小S坦言吃男藝人豆腐 吃到有瓶頸
- 守護家人喜悅 國產SUV做得到
- 12年康熙毅然喊卡 蔡康永爆因受不了來賓....
- 小S新節目有譜 鎖定大S搭擋
- 蔡康永、小S並肩離去 眾人不捨「康熙走了」
- 最終集昨謝幕 「康熙」鞠躬謝粉絲
- 離開《康熙》開新節目？ 蔡康永語帶玄機
- 陳漢典常被嘲笑 爆小S酒後真言揪甘心
- 洋蔥味超濃！陳漢典爆收工後的《康熙》...
- 蔡康永想退出主持界？ 年收入預估減少6千萬
- 李敖打臉《康熙》譙小S無知俗化 程度不足根本罪過
推薦新聞