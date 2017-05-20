（專訪）小S「這點」和豬哥亮很像 蔡康永嘆過世不真實

豬哥亮生前曾到《康熙來了》當過受訪來賓。（資料照，中天提供）



〔記者吳琬婷／專訪〕綜藝天王豬哥亮癌逝，他生前曾2度到《康熙來了》當受訪來賓，逗趣訪問內容讓人印象深刻。藝人小S和蔡康永接受本報專訪，聊到豬哥亮時，2人都直說：「對豬大哥過世的消息，沒有真實感」，蔡康永也分享，他眼中的小S其實和豬哥亮有著相似之處。

蔡康永分享，他在看小S演戲的時候，會想到豬哥亮，「2人都是渾然天成的藝人，他們只要講3個字或是做一個表情，大家就會覺得好好笑。」蔡康永也自認，自己不是渾然天成的藝人，而是一個用功的人，要鋪陳到第3句話，大家才會笑出來。他透露，這也是他想找小S演出電影《吃吃的愛》的原因，「這種明星是最難得的，光是人就看起來好有趣。」

蔡康永（右）找來好搭擋小S（左）演出首部執導電影《吃吃的愛》。（記者潘少棠攝）



提到豬哥亮不幸病逝，蔡康永坦言：「好像在作夢，就像你現在跟我說李國修老師、高凌風不在了，我也覺得像在做夢。」小S也同意這個說法，「豬大哥實在太深植人心了，像是馬兆駿、文英阿姨，我也會覺得他們還活著，他們的印象永遠都會活在腦海裡。」對他們的死亡沒有真實感。

小S被蔡康永稱讚是渾然天成的藝人。（記者潘少棠攝）



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