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陳星搬出林奕含手寫情書 竟是她的歌

2017/05/20 07:13

才女作家林奕含不幸自殺身亡。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕才女作家林奕含輕生，補習班名師陳星（本名陳國星）遭指控是誘姦她的狼師，陳星為了證明他與林奕含曾經是「交往關係」，請律師團提供當年林奕含親筆手寫的歌詞，要當2人的交往證明。

根據陳星的聲明指出，他與林奕含在2009年8月開始交往，當時18歲的林奕含，親筆手寫歌手張懸的《關於我愛你》歌詞表白，陳星大動作搬出手寫的情歌歌詞，要證明2人曾是情侶的交往關係。

歌手張懸。（資料照，記者陳晉生攝）

張懸《關於我愛你》

作詞：焦安溥

作曲：焦安溥

你眷戀的 都已離去

你問過自己無數次、想放棄的

眼前全在這裡

超脫和追求時常是混在一起

你擁抱的 並不總是也擁抱你

而我想說的 誰也不可惜

去揮霍和珍惜是同一件事情

我所有的何妨 何必

何其榮幸

在必須發現我們終將一無所有前

至少你可以說

我懂 活著的最寂寞

我擁有的都是僥倖啊

我失去的, 都是人生

當你不遺忘也不想曾經

我愛你

你眷戀的 都已離去

你問過自己無數次、想放棄的

眼前全在這裡

超脫和追求時常是混在一起

你擁抱的 並不總是也擁抱你

而我想說的; 誰也不可惜

去揮霍和珍惜是同一件事情

我所有的何妨 何必

何其榮幸

在必須發現我們終將一無所有前

至少你可以說

我懂 活著的最寂寞

我擁有的都是僥倖啊

我失去的, 都是人生

當你不遺忘也不想曾經

我愛你

在必須感覺我們終將一無所有前

你做的 讓你可以說

是的 我有見過我的夢

我擁有的都是僥倖啊

我失去的都是人生

因為你擔心的是你自已

我愛你

我愛你

我愛你

我愛你

我愛你

我愛你

我愛你

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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