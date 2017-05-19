角逐歌后不靠得獎 嗆魏如萱一決高下

盧凱彤表示入圍已得到肯定，沒有得獎壓力。（Rockmui Ltd.提供）

〔記者洪素津／台北報導〕創作歌手盧凱彤去年自資發行的專輯《你的完美有點難懂並不代表世界不能包容》獲得第28屆金曲獎最佳女歌手及最佳編曲雙項入圍，她當晚開心和朋友一起去吃日式「吃到飽」慶祝，而跟她情同姐妹的魏如萱一起入圍女歌手獎，她得知魏如萱放話要穿的很美去參加典禮，笑說不拼獎項要改用服裝一決高下。

盧凱彤花費五位數字港幣邀請伊朗的畫家Salman Khoshroo為自己畫一幅頭像。（Rockmui Ltd.提供）

盧凱彤這次全新的巡演主題取為「Clean Tone Live」是取自於電吉他一種純粹乾淨音色的意思，盧凱彤表示這次演出將會以「原我」作為出發點，暌違五年，再度以一人一吉他的方式演出。

特別的是，為了這次的巡演，盧凱彤不惜花費五位數字港幣邀請來自伊朗的畫家Salman Khoshroo為自己畫一幅頭像，作為海報主視覺。去年開始逐步移居台灣的盧凱彤，兩度入圍金曲獎更是讓她對於台灣這片土地有著不同的情感，她開心在網路上揪歌迷一起環島，但其實最令她興奮的是「終於能吃到各地小吃了！」。