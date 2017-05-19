「史上最美女屍」 周宇柔看好入圍金鐘獎

周宇柔在公視人生劇場《本願路》演技備受肯定。（多大整合行銷提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕周宇柔外型甜美，拍攝過不少廣告作品，今年是她的轉運年，不但演出邀約不斷，她在公視人生劇場《本願路》中，飾演有著極為多重思維的偏執女，角色相當具挑戰性，還被推舉角逐今年的金鐘獎「最佳女主角」與「最佳新人」兩項入圍獎項。

周宇柔在公視人生劇場《本願路》演技備受肯定。（多大整合行銷提供） 周宇柔在公視人生劇場《本願路》演技備受肯定。（多大整合行銷提供）

周宇柔心懷感恩，她不好意思地說：「只是提報而已，連是否能入圍都還是未知數，但是能被提報，對我來說就已經是被認可，是很大的鼓勵了。」她在戲裡飾演女屍，被粉絲大讚是「史上最美女屍」，因為外貌清純可人，有劇場也甜姐兒封號。周宇柔最喜歡挑戰沒演過的角色，為戲可以不顧形象的她，不怕為戲犧牲，只怕沒戲拍，她的入行宣言是：「要我為戲扮老、扮醜、扮傻、扮鬼、演白癡、演賤婢我都會全力以赴，誓以演技贏得封后肯定。」

目前忙著舞台劇公演彩排的周宇柔，認真又虛心求教的態度，贏得表演工作坊總監丁乃箏的肯定，丁乃箏向周宇柔的經紀人表示，她在周宇柔身上，看到當年初入行的自己，認真、執著、不畏困境，只一昧的朝著標竿往前衝的毅力，所以她才會想提攜她成為劇場的硬底子演員，希望能藉由劇場的磨練，讓周宇柔能早日憑紮實的演技，成為真正的演員。

周宇柔在公視人生劇場《本願路》演技備受肯定。（多大整合行銷提供） 周宇柔在公視人生劇場《本願路》演技備受肯定。（多大整合行銷提供）