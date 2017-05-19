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蔡黃汝扮餓虎撲楊一展 自爆對男友也愛這味

2017/05/19 20:46

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》主動挑逗楊一展。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「豆花妹」蔡黃汝在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》情竇初開，不斷幻想跟楊一展有更多親密接觸，劇情安排兩人去菜市場買海鮮回家煮火鍋，這是蔡黃汝第一次到楊一展家，不但像餓虎撲羊一樣主動撲上去，還有用手鞭打楊一展，畫面超鹹濕。

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》主動挑逗楊一展。（三立提供）

拍攝當天，蔡黃汝重感冒大失聲，工作人員搶救聲音大作戰，讓她能夠發出一點聲音，有一段蔡黃汝把楊一展壓制在床上，深情對他講一段挑逗英文，只是音頻太低，實在太違和，她敘述當下狀況：「我根本就像個男人在講話，還要一邊用手勾展哥，整個畫面太衝突了，低八度的聲音也讓大家狂笑。」

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》主動挑逗楊一展。（三立提供）　

此外，這場戲蔡黃汝拋開害羞，卯足全力勾引楊一展，她笑說：「展哥就是有人敢跟他玩，他玩得會比你更瘋，原本我想當餓虎撲他，反到是他來撲我。」楊一展也表示，這場所有人對於他尺度大開的表演笑到不行，因為很少人看他這麼奔放。

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》主動挑逗楊一展。（三立提供）

劇中蔡黃汝主動出擊，她表示若是在交往狀態，也是會主動撲倒對方，而且她還形容自己很像黏黏蟲、無尾熊一樣，笑說：「雖然我是這樣的性格，但也希望對方頂的住，當那棵可以讓我背、讓我靠、讓我纏著的大樹。」更透露自己最主動的招術就是熊抱跟飛撲；楊一展不怕像劇中的蔡黃汝一樣主動的女生，他覺得現在講求兩性平等，女生這樣也是象徵獨立自主，問到男生該做什麼可提高被撲倒機會，他大笑然後思考一下直說：「真是考倒我了！」接著開玩笑回答：「可能多吃點生蠔、多健身、多看點書充實內涵就有機會了。」

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》主動挑逗楊一展。（三立提供）蔡黃汝在《我的愛情不平凡》主動挑逗楊一展。（三立提供）蔡黃汝在《我的愛情不平凡》主動挑逗楊一展。（三立提供）

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