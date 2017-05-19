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首頁 > 婉君推

「女女CP」跨越藩籬 「愛上大嫂」玩禁忌

2017/05/19 20:23

李京恬（右）吻程茉。（同志尚典攝影工作站提供）

〔記者洪素津／台北報導〕李京恬、程茉穿上婚紗情感交流，重現電視電影《偽婚男女》（原名：還是一家人）裡頭披婚紗親吻畫面，程茉說：「對手很重要，李京恬讓她很想親。」同時唐振剛也驚喜現身送禮。

李京恬（右）相擁程茉。（同志尚典攝影工作站提供）

李京恬、程茉今拍攝「女女CP」婚卡，兩人戲殺青後半年沒見，互動超有FU，鼻尖碰鼻尖，髮梢微微觸碰，肢體動作跨越女生與女生之間的愛情，兩人坐在沙發上互餵彩虹蛋糕流露甜蜜表情，受訪時程茉更直接親吻了李京恬的手，一旁拍攝工作人員也被兩人交流情感電到。

李京恬（右）婚紗咚程茉。（同志尚典攝影工作站提供）唐振剛帶小禮，探班。（同志尚典攝影工作站提供）

此劇探討同志之間形婚議題（假結婚），唐振剛戲中為了圓滿家人，與青梅竹馬好友程茉假結婚，李京恬飾演唐振剛的妹妹，她愛上自己的大嫂程茉，有場戲她釋放心中的壓抑，決定拋下外界對於「愛上大嫂」的價值觀，主動吻上程茉。兩人拍戲前先喝了幾杯酒培養情緒，正式開拍時就「控制不住了」。程茉形容，這場兩人決定在一起的吻戲，至少吻了五次，每次的吻，都勾勒出她飾演的楊朵對於自由的嚮往。

夢田文創、三映電影出品的電視電影《偽婚男女》將於7月1日晚間六點於Vidol首播，7月2日公視、 CHOCO TV、熱拉、愛奇藝、Gagaoolala、緯來等平台播出。

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