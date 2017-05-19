（獨家） 走不出楊可涵自殺陰影 張庭瑚分手五熊

五熊（右）分手張庭瑚。（翻攝自微博）

〔記者曾德蓉／台北報導〕張庭瑚去年2月走出女友楊可涵輕生過世陰影，認愛楊可涵姊妹淘五熊，當時張庭瑚還甜稱：「她的陪伴是很強大的陪伴，我沒有辦法不愛上她」，兩人表示彼此已有結婚共識；不料時隔僅1年多，今就傳出兩人早已分手。

五熊目前人在上海拍《終極一班5》，但已在私人臉書宣布：「是的，我們分手了！謝謝家人、朋友們的關心！好好工作，就這樣！」據悉，分手原因是，五熊在「接手」閨密男友後，對這段戀情很沒安全感，只要張庭瑚拍戲、拍片，都會想盡辦法盯場，只要他和女生動作稍微親密一點，或聊天時間比較長，五熊就翻臉，兩人常為此吵架，張庭瑚對於她管太多，早已覺得厭煩。

前年7月，楊可涵自殺，當時張庭瑚仍在當兵，後來在五熊帶領下，靠著宗教力量走出傷痛，去年他和五熊受訪時，還曾異口同聲表示，為了信仰，禁止婚前性行為；兩人感情看似甜蜜，其實楊可涵離世後，張庭瑚無縫接軌五熊，曾被質疑根本是他劈腿，是兩人這段戀情不可承受之傷。

對此，張庭瑚透過經紀公司回應：「經過這些日子的相處，發現個性上有些不太適合，再加上各自工作繁忙，於是決定退回朋友的位子，也很謝謝這段日子的照顧與支持。」五熊經紀公司則說，五熊現在很傷心，目前人在上海拍戲，可以稍微轉移注意力，也會重新整理心情。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

張庭瑚（右二）、五熊（右三）。（翻攝自大鶴臉書）