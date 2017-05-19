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新婚1個月沒見到老公 安以軒嬌喊沒空蜜月

2017/05/19 20:31

CHARLES & KEITH開幕派對，安以軒。（記者趙世勳攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕安以軒今年3月與澳門富商陳榮鍊登記結婚，今天（5/19）她出席CHARLES & KEITH開幕派對，穿著一身白色系服裝，配上一雙紅色高跟鞋，只見她滿臉幸福笑說：「這雙紅色高跟鞋很喜氣。」

談到6月5日將在夏威夷舉行浪漫的海外婚禮準備如何？安以軒表示：「好像都還OK，但又有一些小細節。」主要都是由她包辦，她說：「我會跟他說婚禮是什麼樣的風格，他也很忙，我們不會因為婚禮細節吵架。」至於做人計劃，他笑著說：「我跟老公真的都順其自然，暫時沒有特別計劃。」家人也不會催促他們趕快生。夫妻倆最近各忙各的，目前已經快1個月沒見面，不過安以軒甜蜜透露，雖然彼此都很忙，但前不久她到外地工作，老公還專程飛去找她。


今天的活動將是安以軒婚前最後一次公開亮相，6月底台灣的第二場婚宴結束後，她將要飛到美國參加弟弟的畢業典禮，老公則回澳門繼續工作，她哀怨表示，因為工作排很滿，還無法好好規劃蜜月旅行，感覺遙遙無期，苦笑說：「會排出時間來的。」事後經紀人則透露，安以軒忙歸忙，但還是會希望在今年完成蜜月旅行。

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