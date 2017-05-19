《神力女超人》苦熬特訓9個月 身體痛到不像自己

蓋兒加朵為詮釋「神力女超人」苦熬特訓9個月。（華納提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕來自以色列的蓋兒加朵因演出《玩命關頭》系列，成為新一代銀幕女神，更因為在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》飾演神力女超人將聲勢推向高峰，更推出個人電影《神力女超人》。蓋兒透露自己為了演好這個「美麗、堅毅、優雅、正義與力量的化身」特訓9個月，一度讓身體「痛到不像自己的」，不過成果卻讓她相當滿意。

蓋兒加朵（右）直說拍攝《神力女超人》時，克里斯潘相當照顧她。（華納提供）

蓋兒表示，8年前第一次演電影時，就有許多導演製片問她最想要演出什麼樣的角色，而她總是回答：「各種有趣的角色我都想嚐試，但我最想要拍一個獨立、強悍的女性角色，我覺得女性強悍的一面在銀幕上被表現得還不夠多，沒想到幾年後我竟然會得到《神力女超人》這個角色！」

導演派蒂珍金斯為了讓蓋兒在舉手投足間都有亞馬遜女戰士的自信與態度，拍攝工作開始前先讓她經歷連續9個月的嚴格訓練，包括早上兩小時核心訓練、馬術訓練兩小時，最後是拳擊、武術、劍術等訓練，蓋兒說：「剛開始渾身痠痛到身體不像自己的，但是有30幾位天堂島的姐妹們一起接受訓練、互相鼓勵，才咬牙熬過，最後一個月我們甚至很享受那個訓練過程。」

蓋兒也提到，最難忘的是在倫敦的冬天拍攝戰鬥場面，「當所有人都穿著厚重的外套時，我手上拿著劍與盾，穿著神力女超人經典的戰鬥服與長靴，在寒風中奔跑、跳躍、戰鬥，很多時候我會忘記我穿得比任何人都少，也忘記寒風有多冷，腦海中只想著把動作作到確實到位，其餘什麼都不想，克里斯潘恩與其他演員會在導演喊卡的瞬間幫我用大棉被包好，大家都很照顧我。讓我很感動。」

而辛苦訓練果然是會帶來好的成果，《神力女超人》於北美時間昨晚舉辦了特映，首波記者與影評的反應是爆炸性的好評，不僅有人大讚是「DC延伸電影宇宙」至今最棒電影，甚至還有人認為足以和克里斯多福諾蘭的《黑暗騎士》並列，佳評連連。《神力女超人》5月30日在台上映。