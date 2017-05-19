方志友入戲深 不許張書豪跟「類小三」說話

宇宙這個「類小三」的角色一出現，就讓方志友警鈴大作。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導]張書豪與方志友在公視、TVBS《酸甜之味》飾演交往十年的情侶，方志友為男友及男友全家的付出，更被網友大讚是「最佳女友」。看似令人稱羨的一對，但因為遠距離，加上張書豪在劇中面臨投資被騙，以及「類小三」宇宙的加入，讓兩人的感情出現危機。

張書豪、宇宙因中防狼噴霧，痛苦地眼歪嘴斜。（TVBS提供）

宇宙一登場就倒霉到家，被男友騙錢不說，還被其他受害者追債，一場張書豪跟蹤她的戲，原本拿出防狼噴霧要對付張書豪，沒想到卻誤噴自己，被嗆得眼淚直流，宇宙說：「這場戲營造我很衰的形象，很不想承認的是，我居然曾發生過類似的事。」她回憶在大學時被追求者貼心送上防狼噴霧器，要她一個人時也能保護自己，拿到噴霧器覺得超新鮮的宇宙，居然拿起來就對空氣噴，結果一陣風吹來，讓她體會到無法呼吸和眼瞎的感覺，從此看到防狼噴霧器都很有陰影，沒想到竟再次重演。

張書豪背喝醉的宇宙。（TVBS提供）

宇宙這個「類小三」的角色一出現，就讓方志友警鈴大作，入戲太深的方志友得知張書豪要跟宇宙對戲，竟要張書豪除了對台詞外不可以跟宇宙講話，沒想到白目的張書豪反而更故意，只要看到兩個女生同時在場，就會跑來坐在宇宙旁邊聊天，把方志友氣得半死。

《酸甜之味》每週六晚間9點於公視、晚間10點於TVBS歡樂台播出。

LINE TV每週日凌晨12點；KKTV、LiTV 、CHOCO TV每週日中午12點。