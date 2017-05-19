莎莎領「中二男」參賽 結果巴鈺賽前嚇到「烙賽」

莎莎領「中二男」永烈、鐙輝，2017夏日熱鬪勝券在握。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕TVBS《食尚玩家》特別企劃--2017夏日熱鬪篇「決戰積分點」，主持人阿翔、莎莎、永烈、黃鐙輝、曾子余及新成員巴鈺從5/19-5/22一連四天分組PK，莎莎一開始就靠著極佳的籤運，獲得隊友優先選擇權，選擇了有革命情感的永烈及號稱台中在地人的黃鐙輝；而阿翔的隊友則是曾子余和巴鈺，而首次參賽的巴鈺還緊張到連續「烙賽」兩天。

莎莎領「中二男」永烈、鐙輝，2017夏日熱鬪勝券在握。（TVBS提供）

首次參賽的巴鈺，事前聽莎莎描述夏日熱鬪會有多辛苦、多累，讓她嚇到連拉兩次肚子，巴鈺說：「我真的很怕，連在智利因為高山症睡不著，一想到要來熱鬪，高山症瞬間都好了！」；而永烈與黃鐙輝兩位人父湊在一起，言行舉止立刻變得很「中二」，黃鐙輝說：「男生湊在一起本來就會變這樣啊！」

首次參賽的巴鈺還緊張到連續「烙賽」兩天。（TVBS提供）

被說是「中二」永烈指著敵方隊友說：「我們如果是『中二』，曾子余跟巴鈺傻傻的，應該就是『小二』啦！」；得知被敵隊笑「小二」，巴鈺竟樂觀地說：「那應該是誇獎我們很年輕、很會衝吧！覺得好開心喔！」曾子余回嗆：「現在大家都要看鮮肉，誰要看他們老肉啊！」