限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

莎莎領「中二男」參賽 結果巴鈺賽前嚇到「烙賽」

2017/05/19 18:09

莎莎領「中二男」永烈、鐙輝，2017夏日熱鬪勝券在握。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕TVBS《食尚玩家》特別企劃--2017夏日熱鬪篇「決戰積分點」，主持人阿翔、莎莎、永烈、黃鐙輝、曾子余及新成員巴鈺從5/19-5/22一連四天分組PK，莎莎一開始就靠著極佳的籤運，獲得隊友優先選擇權，選擇了有革命情感的永烈及號稱台中在地人的黃鐙輝；而阿翔的隊友則是曾子余和巴鈺，而首次參賽的巴鈺還緊張到連續「烙賽」兩天。

莎莎領「中二男」永烈、鐙輝，2017夏日熱鬪勝券在握。（TVBS提供）

首次參賽的巴鈺，事前聽莎莎描述夏日熱鬪會有多辛苦、多累，讓她嚇到連拉兩次肚子，巴鈺說：「我真的很怕，連在智利因為高山症睡不著，一想到要來熱鬪，高山症瞬間都好了！」；而永烈與黃鐙輝兩位人父湊在一起，言行舉止立刻變得很「中二」，黃鐙輝說：「男生湊在一起本來就會變這樣啊！」

首次參賽的巴鈺還緊張到連續「烙賽」兩天。（TVBS提供）

被說是「中二」永烈指著敵方隊友說：「我們如果是『中二』，曾子余跟巴鈺傻傻的，應該就是『小二』啦！」；得知被敵隊笑「小二」，巴鈺竟樂觀地說：「那應該是誇獎我們很年輕、很會衝吧！覺得好開心喔！」曾子余回嗆：「現在大家都要看鮮肉，誰要看他們老肉啊！」

相關新聞

推薦新聞
終於同意了！豬哥亮告別式將在這天舉行... 終於同意了！豬哥亮告別式將在這天舉行...
2017/05/19 13:03
（影音）豬哥亮托夢搞笑「不要送花 我要現金」 （影音）豬哥亮托夢搞笑「不要送花 我要現金」
2017/05/19 15:54
（影音）豬哥亮3年前有救卻放棄治療 方芳淚曝「你不聽話」 （影音）豬哥亮3年前有救卻放棄治療 方芳淚曝「你不聽話」
2017/05/19 11:40
豬哥亮連訃聞都擲筊 620告別式要「熱鬧一下」 豬哥亮連訃聞都擲筊 620告別式要「熱鬧一下」
2017/05/19 13:59
終於等到！一蘭拉麵6月15日開幕 部分菜單曝光 終於等到！一蘭拉麵6月15日開幕 部分菜單曝光
2017/05/19 13:25
爸爸都死2次了…宅男女神衰遇軟飯王 為了面子錢照借 爸爸都死2次了…宅男女神衰遇軟飯王 為了面子錢照借
2017/05/19 11:40
節目上自爆！ 女星曾看謝金燕不順眼打她... 節目上自爆！ 女星曾看謝金燕不順眼打她...
2017/05/19 08:49
素珠阿姨拄拐杖 哀痛送豬哥亮 素珠阿姨拄拐杖 哀痛送豬哥亮
2017/05/19 15:15
咘咘青蛙雨衣超Q萌 修杰楷父愛視角照曝光 咘咘青蛙雨衣超Q萌 修杰楷父愛視角照曝光
2017/05/19 12:10
（影音）見遺照跪地痛哭 阿喜怒為豬哥亮抱屈 （影音）見遺照跪地痛哭 阿喜怒為豬哥亮抱屈
2017/05/19 12:40
3年前遇上豬哥亮 方芳早就感應不對勁 3年前遇上豬哥亮 方芳早就感應不對勁
2017/05/19 11:43
資深港姐患脈管炎險癱瘓 怕拖累家人動念輕生 資深港姐患脈管炎險癱瘓 怕拖累家人動念輕生
2017/05/19 15:40
數小時前才剛完成演出 知名搖滾樂團主唱竟自縊身亡 數小時前才剛完成演出 知名搖滾樂團主唱竟自縊身亡
2017/05/19 10:43
《大釣哥》確定重新上映！日期公布在這天 《大釣哥》確定重新上映！日期公布在這天
2017/05/19 14:28
緬懷豬哥亮 文化部長鄭麗君上香 緬懷豬哥亮 文化部長鄭麗君上香
2017/05/19 10:31
台語歌王弔唁噙淚 謝金晶要他別哭 台語歌王弔唁噙淚 謝金晶要他別哭
2017/05/19 14:52
李晶晶再創時尚新品牌 取名自虧「Amazing」 李晶晶再創時尚新品牌 取名自虧「Amazing」
2017/05/19 12:18
李奧納多又玩膩！掰了25歲辣模想吃回頭草 李奧納多又玩膩！掰了25歲辣模想吃回頭草
2017/05/19 12:12
海裕芬新書發表 校長兼撞鐘 海裕芬新書發表 校長兼撞鐘
2017/05/19 13:56
女女戀屢失意 陳純甄分手人財兩失、自嘆笨.... 女女戀屢失意 陳純甄分手人財兩失、自嘆笨....
2017/05/19 12:09
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.