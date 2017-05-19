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姚元浩首揭王心凌分手原因 坦言為情傷落淚

2017/05/19 18:23

姚元浩擔任「芬達旅遊Camping Life」風格大使。（芬達旅遊提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕姚元浩與王心凌今年2月底結束4年戀情，消息一出震驚演藝圈！事隔2個多月後，今天（5/19）姚元浩首度現身面對媒體，擔任「芬達旅遊Camping Life」風格大使，澄清絕不是外傳婚事喬不攏、他愛亂花錢等原因，表示：「2人也相處一陣子了，應該是個性上影響比較多！」問到分手過程是否曾落淚，他遲疑了一下說：「難過的時候.....」默認曾爲情傷落下男兒淚。

姚元浩擔任「芬達旅遊Camping Life」風格大使。（芬達旅遊提供）

這陣子姚元浩帶著媽媽到北海道露營，拉近母子距離也順便療情傷，出身單親家庭的他，媽媽雖然看過王心凌，卻沒多過問他分手細節，反而成為他的避風港，姚元浩說：「感情沒有委屈不委屈，就兩個人的事情，我們都很努力了。這只是人生的一部分，大家都希望很好，只是很難。」他表示，一直以來他都認為感情是2人之間的事情，所以不願意對外多討論，「每次都希望感情可以好好地走到最後」，也透露仍想成家心情。

姚元浩擔任「芬達旅遊Camping Life」風格大使。（芬達旅遊提供）

姚元浩坦承分手後與王心凌沒有再聯絡，但仍會關心她的近況，並大方祝福她的演唱會成功，也希望大家都能完成人生目標。日前他看到名嘴在節目中煞有其事地分析兩人的感情，氣得直跳腳，他不願糾正名嘴說法，也不想主動澄清，「要澄清的話澄清不完啦！」目前還是單身，也不急著尋找新對象。

姚元浩擔任「芬達旅遊Camping Life」風格大使。（芬達旅遊提供）姚元浩日前帶著媽媽到北海道露營。（芬達旅遊提供）姚元浩日前帶著媽媽到北海道露營。（芬達旅遊提供）

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