化腐朽為神奇！回收空罐機器人要價近台幣6位數

葳鑠有限公司總經理沈曉慧（左）與瑞士藝術師 Hervé Stadelmann合影。（Swiss Prestige提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士藝術家Hervé Stadelmann以各種不同厚度的回收材質為素材，以手工打造出站立高度平均約70 公分的機器人雕塑作品，成了日內瓦獨立製錶商MB&F M.A.D.Gallery（瘋狂藝廊）展間的當紅藝品。他今天帶著10件作品來到位於台北大安路的全球第二間MB&F M.A.D.Gallery展出，馬上就有一尊被訂走。

MB&F M.A.D.Gallery展出Hervé Stadelmann機器人雕塑作品，每件台幣99,000元。（Swiss Prestige提供）

Hervé Stadelmann以其在冶金領域的專業及對設計的天賦，運用立體的彎曲折疊工序，雕塑作品充滿摺紙藝術氣息，而機器人本體繁複的組合，則凸顯其材質特色，包括運用百事可樂鋁罐或一批充滿亞洲異國風情的茶葉罐，將看似無用的材質組成無與倫比的雕塑。

Hervé Stadelmann表示，目前為止，他一年能造出15至20只機器人雕塑，每只機器人則需耗時至少80小時的製作工時。