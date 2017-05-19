限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

化腐朽為神奇！回收空罐機器人要價近台幣6位數

2017/05/19 17:13

葳鑠有限公司總經理沈曉慧（左）與瑞士藝術師 Hervé Stadelmann合影。（Swiss Prestige提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士藝術家Hervé Stadelmann以各種不同厚度的回收材質為素材，以手工打造出站立高度平均約70 公分的機器人雕塑作品，成了日內瓦獨立製錶商MB&F M.A.D.Gallery（瘋狂藝廊）展間的當紅藝品。他今天帶著10件作品來到位於台北大安路的全球第二間MB&F M.A.D.Gallery展出，馬上就有一尊被訂走。

MB&F M.A.D.Gallery展出Hervé Stadelmann機器人雕塑作品，每件台幣99,000元。（Swiss Prestige提供）

Hervé Stadelmann以其在冶金領域的專業及對設計的天賦，運用立體的彎曲折疊工序，雕塑作品充滿摺紙藝術氣息，而機器人本體繁複的組合，則凸顯其材質特色，包括運用百事可樂鋁罐或一批充滿亞洲異國風情的茶葉罐，將看似無用的材質組成無與倫比的雕塑。

Hervé Stadelmann表示，目前為止，他一年能造出15至20只機器人雕塑，每只機器人則需耗時至少80小時的製作工時。

相關新聞

推薦新聞
方志友入戲深 不許張書豪跟「類小三」說話 方志友入戲深 不許張書豪跟「類小三」說話
2017/05/19 18:35
姚元浩首揭王心凌分手原因 坦言為情傷落淚 姚元浩首揭王心凌分手原因 坦言為情傷落淚
2017/05/19 18:23
任家姐妹童年照曝光 Selina小圓臉萌度破表 任家姐妹童年照曝光 Selina小圓臉萌度破表
2017/05/19 18:21
小三女星當媽少女感十足 母女同框百萬網友搶看 小三女星當媽少女感十足 母女同框百萬網友搶看
2017/05/19 18:03
豬哥亮曾抱病「你累了嗎？」 維士比老董座致哀 豬哥亮曾抱病「你累了嗎？」 維士比老董座致哀
2017/05/19 17:54
氣喊中國不平等待遇 劉樂妍遭酸真心換絕情 氣喊中國不平等待遇 劉樂妍遭酸真心換絕情
2017/05/19 17:44
MP廷廷中離休養 靈感爆發謀復出？ MP廷廷中離休養 靈感爆發謀復出？
2017/05/19 17:34
化腐朽為神奇！回收空罐機器人要價近台幣6位數 化腐朽為神奇！回收空罐機器人要價近台幣6位數
2017/05/19 17:13
鹿晗表演「零技巧」 讓「她」很舒服 鹿晗表演「零技巧」 讓「她」很舒服
2017/05/19 17:10
吳思賢為愛痛哭流涕 邵雨薇於心不忍好愧疚 吳思賢為愛痛哭流涕 邵雨薇於心不忍好愧疚
2017/05/19 17:09
蜜戀嫩模一年分手 賭王兒刪IG療傷 蜜戀嫩模一年分手 賭王兒刪IG療傷
2017/05/19 16:46
（影音）豬哥亮托夢搞笑「不要送花 我要現金」 （影音）豬哥亮托夢搞笑「不要送花 我要現金」
2017/05/19 15:54
資深港姐患脈管炎險癱瘓 怕拖累家人動念輕生 資深港姐患脈管炎險癱瘓 怕拖累家人動念輕生
2017/05/19 15:40
豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
2017/05/19 15:34
（影音）海裕芬談戀愛很「賤」 擇男條件就是要跟她做X （影音）海裕芬談戀愛很「賤」 擇男條件就是要跟她做X
2017/05/19 15:20
台語歌王弔唁噙淚 謝金晶要他別哭 台語歌王弔唁噙淚 謝金晶要他別哭
2017/05/19 14:52
《大釣哥》確定重新上映！日期公布在這天 《大釣哥》確定重新上映！日期公布在這天
2017/05/19 14:28
木村拓哉動作戲揚威坎城 受訪時菜英文卡卡掉漆 木村拓哉動作戲揚威坎城 受訪時菜英文卡卡掉漆
2017/05/19 14:18
撞臉《甘味》假人頭 木村挨批劣化嚴重 撞臉《甘味》假人頭 木村挨批劣化嚴重
2017/05/19 14:05
陳奕迅槓上周杰倫 還酸他是「小氣鬼」 陳奕迅槓上周杰倫 還酸他是「小氣鬼」
2017/05/19 13:59
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.