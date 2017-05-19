吳思賢為愛痛哭流涕 邵雨薇於心不忍好愧疚

吳思賢在《極品絕配》為邵雨薇難過痛哭。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小樂」吳思賢在三立、東森週五華劇《極品絕配》痴心守候邵雨薇，偏偏她卻對吳慷仁動心，讓吳思賢難過得痛哭流涕，男兒淚一落下，讓Lover們好心疼，直呼「好虐心」！

吳思賢在《極品絕配》為邵雨薇難過痛哭。（三立提供）

吳思賢表示，平常哭點並不低，但也不大會哭，在拍攝哭戲前，自己會在獨自離開人群一下，放空將自己沉浸在劇中的角色中，這次的演出連導演都讚他演技進步不少。

吳思賢在《極品絕配》苦戀邵雨薇。（三立提供）

邵雨薇則提到，當拍完這場哭戲後，看吳思賢還在繼續顫抖，自己也跟著動容而發抖起來，她說：「無論戲裡或戲外，都沒有一位男人為我哭成這個樣子過，所以現在看到他都好愧疚。」但也因此兩人私下感情也愈來愈好，在片場常打鬧耍幼稚，目前他們最愛玩的竟然就是「比美」，愛比誰的臉最美麗無死角，不過她倒是狂讚吳思賢說：「94美！」還為他取外號為「吳（無）敵」。私下的吳思賢一直很讓著邵雨薇，得罪他也不會生氣，連她自己都承認，邵雨薇曾問他說：「你為什麼不會生氣？」吳思賢笑說：「因為我不理妳，妳就沒朋友了。」她一聽立馬反駁：「才怪！」有次活動邵雨薇摸了吳思賢的臉，他的粉絲留言問：「小樂的臉什麼時候可以摸了？他有這忌諱。」可見兩人交情之好，邵雨薇得意的說：「我還捏過他的鼻子呢！」

今（5/19）晚晚間9點50分，將由小蠻與陳乃榮在《極品絕配》官方臉書「粗乃講」擔任導讀者，小蠻會分享為什麼她飾演的如曦這麼堅持追廷恩，儘管知道對方不喜歡她，還有聽到廷恩宣布芬青是未婚妻當下的心情；另外，天志（陳乃榮飾）的媽媽跟語晴一直要他爭亞尼斯，陳乃榮也會暢聊天志心裡的糾結，而網友已在猜測兩人未來在劇中會湊對，兩人語帶保留，說目前只是「soulmate」。

小蠻、陳乃榮將在《極品絕配》官方臉書「粗乃講」擔任導讀者。（三立提供）