蜜戀嫩模一年分手 賭王兒刪IG療傷

賭王三房兒子何猷啟和以色列女友Angelika常在網路曬恩愛。(翻攝自何猷啓instagram)

〔娛樂頻道/綜合報導〕賭王何鴻燊與三太陳婉珍的26歲寶貝兒子何猷啟,與外籍嫩模女友Angelika交往一年,沒想到卻仍以分手收場。

何猷啟從去年五月開始與以色列女模Angelika交往,去年女方還為愛搬到香港,發展到半同居關係。何猷啟今(19日)凌晨三點半在微博寫道「Thank you for everything, It was an amazing and memorable year, Wish you all the best and reach your goals.」以圖宣告分手。

香港《蘋果》記者詢問何猷啟和Angelika回應,均未得到回覆。因兩人均積極發展事業,2人應該是在上月和平分手,目前Angelika仍待在香港,個人IG已將今年和何猷啟合照刪光光;何猷啟也刪掉整個IG帳號療情傷。

但其實2人今年才甜蜜共度情人節,但本月在龍鳳胎姊姊何超蓮派對上,已不見何猷啟帶女友出席,推算是近1、2個月感情出現問題。