（影音）海裕芬談戀愛很「賤」 擇男條件就是要跟她做X

〔記者洪素津／台北報導〕海裕芬今舉辦新書《咕咾小姐 破處難嗎？》發表會，好友隋棠更是送上好運棉、紅線、手銬祝福她好好拴住屬於自己的幸福，新書關於「處女」，記者直問「你現在還是處女嗎？」，海裕芬曖昧笑而不答，隨後開個玩笑說「我有代言處女蟳啦！」難道這本書是教大家如何破處？海裕芬解釋如果有解答的話，我現在就生一窩了吧！

海裕芬新書發表會。（記者趙世勳攝）

海裕芬遲遲找不到新對象，隋棠在一旁抱怨「她就是不夠勇敢，一直在工作」，問及海裕芬是否有親密關係恐懼症？她笑著說「有耶！不管男或女太親密都會有點怪」，另外海域芬也分享她的幾任前男友，有時她會覺得自己很「賤」，對不起前男友和他們的父母，但就不適合，「我們也不要阻擋他們的幸福」。

海裕芬（右）新書發表會，嘉賓隋棠（左）。（記者趙世勳攝）

正好今天是海裕芬的生日，她也不諱言直說「我就想生小孩」，她認為現在沒有對象又怎麼樣，縱使內心很渴望戀情，在現場她也打趣說「快幫我介紹對象，女的我也可以」，她表示自己可以跳過戀愛、婚姻直接「生小孩」，問及生產計畫，她一臉認真說「就是今年年底阿」，如果今年年底還沒有找到對象就要去生小孩，擇男的唯一要求就是要跟我生小孩。

海裕芬新書發表會，還得兼任主持及攝影，一人分飾多角。（記者趙世勳攝）