MUJI超狂 今年秋天在日本開賣組合屋

日本知名設計師深澤直人所設計的「木之小屋」，是網友詢問度最高的小屋。（翻攝自MUJI HUT粉絲頁）

〔記者凃盈如／綜合報導〕日本無印良品MUJI推出了一個9平方米組合屋「Muji Hut」，將於今年下旬上市，將於2017年8月起將在日本開賣，含稅約3百萬元日幣，折合台幣約82.2萬元。

木之小屋內裝溫暖有人味，是休憩的完美空間。（翻攝自Muji Hut粉絲頁）

這小屋簡約的形式，適合各種場所，依照品牌描述，這小屋介於永久住宅和度假小屋之間，出自日本知名設計師深澤直人，德國設計師Konstantin Grcic和英國設計師Jasper Morrison的設計，包含木之小屋、鋁之小屋、軟木小屋，每款小屋都簡約，滿足生活的基本配備。品牌表示，這不似擁有一棟房子或一間度假屋那麼戲劇化，但也不像去旅行那麼基本。若把小屋放置於山間、靠近海洋或者花園裡，都能充分與周圍的環境融合，緩緩展開令人嚮往全新的生活。目前這3款小屋僅限定於日本販售。

由Konstantin Grcic設計的「鋁之小屋」，有兩層樓，十分適合作為畫家工作室。（翻攝自MUJI HUT粉絲頁） Jasper Morrison所操刀的軟木小屋，在立面設計了狹小的窗口，是遠離塵囂的居心地。（翻攝自MUJI HUT粉絲頁）

