資深港姐患脈管炎險癱瘓 怕拖累家人動念輕生

鍾慧冰去年患「脈管炎」，復健治療後，已康復八成。（翻攝自鍾慧冰微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕60歲港星鍾慧冰，1979年以香港小姐季軍殊榮進入娛樂圈，去年底免疫系統出現問題，就醫確診為「脈管炎」，經半年多的復健治療後，情況已漸漸好轉，為了怕拖累家人，她坦言生病期間，曾動念跳樓，引發關注。



據香港媒體報導，鍾慧冰去年10月手腳突然發軟，起初以為是中風，經詳細檢查後，發現全身血管發炎，嚴重恐出現癱瘓，她透露曾因此動念自殺，「如果癱的話，我就第一時間跳下去，我不想拖累家人，也要活得有尊嚴」，在女兒不斷地勸說與鼓勵下，才慢慢萌生求生意志。

鍾慧冰（左）坦言曾動念輕生，在女兒鼓勵下，才慢慢萌生求生意志。（翻攝自鍾慧冰微博）

鍾慧冰服用了4個月的類固醇後，已康復八成，目前仍持續復健中，雖行動較為緩慢、手腳不太協調、出入需以柺杖行走，臉部甚至還有些浮腫，但還是堅持復出主持，因她覺得節目一個月才錄4集，總比天天待在家裡好，也有徵得醫師同意。

鍾慧冰服用數月類固醇後，已康復八成，目前仍持續復健中。（翻攝自鍾慧冰微博）

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