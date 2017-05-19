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木村拓哉動作戲揚威坎城 受訪時菜英文卡卡掉漆

2017/05/19 14:18

木村拓哉（右）受訪時英文卡卡。（翻攝坎城影展臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕第70屆坎城影展正在當地舉行，由三池崇史執導、木村拓哉主演的日片《無限之住人》入圍非競賽電影，於台灣時間今凌晨舉行首映。導演和木村皆以黑西裝加領結走紅毯，女主角杉咲花則穿上紅色和服現身，展現可愛又莊重一面。

木村拓哉（右至左）、女主角杉咲花、導演三池崇史一起走上坎城紅毯。（翻攝坎城影展臉書）

睽違13年再臨坎城的木村看起來心情大好，不僅滿臉笑容，更不時向影迷及媒體揮手致意，搭著杉咲花的肩膀拍照，走紅毯時還對著鏡頭做出揮拳動作。他在《無》片上演一場1對300的動作場面，動作戲獲讚「神乎其技」。

木村拓哉（中）在坎城紅毯不時揮手致意，看起來心情大好。（翻攝坎城影展臉書）

不過當他受訪時，英文顯得不太流利，被問到拍攝前進行多久特訓，他先表示自己不需要，更以英文回應：「No,（不需要）but when I was young I learned... （但我年輕時有學）you know『劍道』（你知道，劍道？）15 years old.（15歲時）」，在這種大場合秀「菜英文」顯得有些掉漆。

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