《神力女超人》能與《黑暗騎士》並列？影評盛讚是「DC最佳電影」

即將上映的《神力女超人》已經在歐美舉辦完特映，影評人反應佳評如潮。（華納提供）

〔記者陳昱均／綜合報導〕去年DC推出了集結旗下2大知名超級英雄蝙蝠俠與超人進行大戰的電影《蝙蝠俠對超人：正義曙光》，沒想到上映後卻負評如潮，甚至連帶影響之後推出的《自殺突擊隊》，雖然票房方面表現尚可，但連2片都口碑都慘遭滑鐵盧確實影響了觀眾對於DC超級英雄電影的信心，連接下來能跟漫威《復仇者聯盟》抗衡的《正義聯盟》，都被不少人提前看衰。不過，這個情況現在很可能就要被扭轉了，因為即將上映的《神力女超人》日前在歐美舉辦了特映後，記者與影評人的反應都是一片好評，不僅有人大讚是「DC最佳電影」，甚至還有人認為足以跟克里斯多福諾蘭的《黑暗騎士》並列，佳評連連。

神力女超人（中）在去年上映的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》中，幾乎搶掉蝙蝠俠（左）與超人（右）2大男主角的風頭。（翻攝自Movie Pilot）

神力女超人的魅力，其實早在去年的《蝙超》電影中就能發現，比起班艾佛列克的「蝙蝠俠」以及亨利卡維爾的「超人」，身為三巨頭中唯一女性的「神力女超人」蓋兒加朵所受到的關注度根本不輸2大男主角，打鬥場面更是精采絕倫，配上超殺主題曲根本讓人看了狂起雞皮疙瘩。雖然這中間曾有聲稱是片商華納兄弟前員工的人爆料，高層的錯誤決策導致《神力女超人》成了一場「大混亂」，已經徹底被毀了；不過現在影評們親自看完後，似乎並不這麼認為，即便影評網《爛番茄》上還未有評分，仍紛紛在推特大讚：「超乎想像」、「輕兒易舉登上DC最佳電影」、「完美、動人又刺激的超級英雄片」、「蓋兒加朵簡直棒呆，與克里斯潘恩產生的化學效應相當強大」，認為這樣精彩的好片，正是名聲有待拯救的DC擴展宇宙所需要的，讓觀眾看了更加期待本片的上映。

《神力女超人》一片被影評大讚是「DC最佳電影」，蓋兒加朵（右）與克里斯潘恩（左）在劇中產生的化學反應也受到熱烈關注。（華納提供）