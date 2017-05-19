限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

《神力女超人》能與《黑暗騎士》並列？影評盛讚是「DC最佳電影」

2017/05/19 15:17

即將上映的《神力女超人》已經在歐美舉辦完特映，影評人反應佳評如潮。（華納提供）

〔記者陳昱均／綜合報導〕去年DC推出了集結旗下2大知名超級英雄蝙蝠俠與超人進行大戰的電影《蝙蝠俠對超人：正義曙光》，沒想到上映後卻負評如潮，甚至連帶影響之後推出的《自殺突擊隊》，雖然票房方面表現尚可，但連2片都口碑都慘遭滑鐵盧確實影響了觀眾對於DC超級英雄電影的信心，連接下來能跟漫威《復仇者聯盟》抗衡的《正義聯盟》，都被不少人提前看衰。不過，這個情況現在很可能就要被扭轉了，因為即將上映的《神力女超人》日前在歐美舉辦了特映後，記者與影評人的反應都是一片好評，不僅有人大讚是「DC最佳電影」，甚至還有人認為足以跟克里斯多福諾蘭的《黑暗騎士》並列，佳評連連。

神力女超人（中）在去年上映的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》中，幾乎搶掉蝙蝠俠（左）與超人（右）2大男主角的風頭。（翻攝自Movie Pilot）

神力女超人的魅力，其實早在去年的《蝙超》電影中就能發現，比起班艾佛列克的「蝙蝠俠」以及亨利卡維爾的「超人」，身為三巨頭中唯一女性的「神力女超人」蓋兒加朵所受到的關注度根本不輸2大男主角，打鬥場面更是精采絕倫，配上超殺主題曲根本讓人看了狂起雞皮疙瘩。雖然這中間曾有聲稱是片商華納兄弟前員工的人爆料，高層的錯誤決策導致《神力女超人》成了一場「大混亂」，已經徹底被毀了；不過現在影評們親自看完後，似乎並不這麼認為，即便影評網《爛番茄》上還未有評分，仍紛紛在推特大讚：「超乎想像」、「輕兒易舉登上DC最佳電影」、「完美、動人又刺激的超級英雄片」、「蓋兒加朵簡直棒呆，與克里斯潘恩產生的化學效應相當強大」，認為這樣精彩的好片，正是名聲有待拯救的DC擴展宇宙所需要的，讓觀眾看了更加期待本片的上映。

《神力女超人》一片被影評大讚是「DC最佳電影」，蓋兒加朵（右）與克里斯潘恩（左）在劇中產生的化學反應也受到熱烈關注。（華納提供）

相關新聞

推薦新聞
等鹿晗表演「零技巧」 讓「她」很舒服 等鹿晗表演「零技巧」 讓「她」很舒服
2017/05/19 17:10
蜜戀嫩模一年分手 賭王兒刪IG療傷 蜜戀嫩模一年分手 賭王兒刪IG療傷
2017/05/19 16:46
白雪公主難當！范冰冰為防曬竟這樣做 白雪公主難當！范冰冰為防曬竟這樣做
2017/05/19 16:40
資深港姐患脈管炎險癱瘓 怕拖累家人動念輕生 資深港姐患脈管炎險癱瘓 怕拖累家人動念輕生
2017/05/19 15:40
草彅剛抱狗逛街 神情憔悴舉止怪異 草彅剛抱狗逛街 神情憔悴舉止怪異
2017/05/19 15:24
《神力女超人》能與《黑暗騎士》並列？影評盛讚是「DC最佳電影」 《神力女超人》能與《黑暗騎士》並列？影評盛讚是「DC最佳電影」
2017/05/19 15:17
「最胸女模」辣登坎城 上空遮點炫珠寶 「最胸女模」辣登坎城 上空遮點炫珠寶
2017/05/19 15:11
《學校2017》女主角提前曝光！新生代「國民妹妹」出線 《學校2017》女主角提前曝光！新生代「國民妹妹」出線
2017/05/19 13:52
（影音）樂佩公主大銀幕尖叫 新作撞哏AV女優鯊吻事件 （影音）樂佩公主大銀幕尖叫 新作撞哏AV女優鯊吻事件
2017/05/19 13:48
（影音）莎莉賽隆化身女殺神 《極凍之城》床戰刀腳女 （影音）莎莉賽隆化身女殺神 《極凍之城》床戰刀腳女
2017/05/19 13:34
女星自爆不愛刮腋毛 肚臍長毛被嫌臭 女星自爆不愛刮腋毛 肚臍長毛被嫌臭
2017/05/19 12:50
毀童年？中日將合拍《聖鬥士星矢》真人版電影 毀童年？中日將合拍《聖鬥士星矢》真人版電影
2017/05/19 12:20
周潤發62歲生日 凍齡look帥破天際 周潤發62歲生日 凍齡look帥破天際
2017/05/19 10:59
數小時前才剛完成演出 知名搖滾樂團主唱竟自縊身亡 數小時前才剛完成演出 知名搖滾樂團主唱竟自縊身亡
2017/05/19 10:43
半百荷莉貝瑞大方秀全裸照 巨乳貼玻璃辣翻天 半百荷莉貝瑞大方秀全裸照 巨乳貼玻璃辣翻天
2017/05/19 08:56
（影音）金秀賢變身黑幫超帥打手 新片預告曝光1天點擊率破200萬 （影音）金秀賢變身黑幫超帥打手 新片預告曝光1天點擊率破200萬
2017/05/19 08:33
咦！木村拓哉又撞臉吳宗憲 都是髮型惹的禍 咦！木村拓哉又撞臉吳宗憲 都是髮型惹的禍
2017/05/19 07:28
脫衣狂舞影片遭外流 小珍妮佛霸氣回應！ 脫衣狂舞影片遭外流 小珍妮佛霸氣回應！
2017/05/19 07:09
龐德女郎放超開 坎城台上喇舌開摸 龐德女郎放超開 坎城台上喇舌開摸
2017/05/18 19:58
紅毯氣質大勝范冰冰 這位女星還會替大象接生！ 紅毯氣質大勝范冰冰 這位女星還會替大象接生！
2017/05/18 19:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.