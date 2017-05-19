《學校2017》女主角提前曝光！新生代「國民妹妹」出線

韓媒爆出金裕貞是《學校2017》女主角人選。（圖片翻攝自金裕貞IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓校園題材戲劇《學校》系列捧紅許多線上巨星，例如曾主演的李鍾碩、金宇彬、南柱赫、金所炫、陸星材等人，現在皆是大勢明星。

南韓校園《學校》系列戲劇捧紅不少明星。途中為李鐘碩（左）、金宇彬（右）。（圖片翻攝自KBS）

眾所矚目的《學校2017》女主角人選也在19日曝光，據韓媒《news1》報導，《學校2017》女主角人選極有可能是由金裕貞出線演出，這也是她繼《雲畫的月光》後，時隔10個月回歸電視螢幕所接下的戲劇。

對此，金裕貞所屬公司sidus HQ出面聲明：「確實有收到劇本邀約，但是否出演還不確定。」形成了女主角雖還未確定，但人選已先曝光的尷尬場面。金裕貞曾在戲劇《雲畫的月光》創下突破23％的高收視成績，如將接演《學校2017》，勢必造成熱烈討論。《學校2017》目前已進入選角階段，預計在7月播岀。