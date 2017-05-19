（影音）樂佩公主大銀幕尖叫 新作撞哏AV女優鯊吻事件

樂佩公主原聲配音曼蒂摩爾，新片《深海鯊機》挑戰驚悚演出。（威視電影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《3D食人魚》億萬製片與團隊攜手操刀、《鬼門開》恐怖片鬼才導演領軍打造的《深海鯊機》，將於暑假上映。曾為迪士尼《魔髮奇緣》樂佩公主獻聲的曼蒂摩兒在片中飾演受困於深海中鐵籠的賞鯊客，卻遭遇繩索斷裂，在鯊魚環伺的47米海底必須設法逃出生天。

曼蒂摩兒橫跨影歌視三棲，一向給人清新甜美形象，此次在《深》片下海與鯊魚搏鬥，大讚該片劇本讓她欲罷不能，「我看的時候心臟就一直跳到喉嚨，覺得這種題材太有意思了，這劇情前所未見，絕對會讓觀眾驚艷！」

《深海鯊機》描述一對姊妹為賞鯊，受困鐵籠等待救援。（威視提供）

《深海鯊機》描述曼蒂摩兒與男友分手後心情低落，受妹妹邀至墨西哥渡假散心，兩人進入巨大鐵籠潛入海中觀察鯊魚時，卻遭遇繩索斷裂意外，隨著鐵籠墜落至深達47 米的海底，不僅氧氣存量不到一小時，身旁還有數十隻巨鯊虎視眈眈，除了挑戰體力極限及深海壓力的限制，她們必須在有限的時間內，想辦法逃出生天。

AV女星卡瓦莉遭鯊魚咬傷的影片，被踢爆造假。（翻攝theinertia.com）

有趣的是，日前美國有位AV女星卡瓦莉也在為自家公司拍攝宣傳片時，挑戰鐵籠觀鯊的體驗，卻意外遭鯊魚咬傷濺血大海。不過最後被英國《每日郵報》踢爆影片造假，一名潛水公司老闆羅勒透露，事發前卡瓦莉曾和他接洽相關計劃，還出示對方傳給他的訊息截圖，指控她早已想做場被鯊魚咬傷的戲。

電影《深海鯊機》將於7月7日全台上映，正式預告：