限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

（影音）樂佩公主大銀幕尖叫 新作撞哏AV女優鯊吻事件

2017/05/19 13:48

樂佩公主原聲配音曼蒂摩爾，新片《深海鯊機》挑戰驚悚演出。（威視電影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《3D食人魚》億萬製片與團隊攜手操刀、《鬼門開》恐怖片鬼才導演領軍打造的《深海鯊機》，將於暑假上映。曾為迪士尼《魔髮奇緣》樂佩公主獻聲的曼蒂摩兒在片中飾演受困於深海中鐵籠的賞鯊客，卻遭遇繩索斷裂，在鯊魚環伺的47米海底必須設法逃出生天。

曼蒂摩兒橫跨影歌視三棲，一向給人清新甜美形象，此次在《深》片下海與鯊魚搏鬥，大讚該片劇本讓她欲罷不能，「我看的時候心臟就一直跳到喉嚨，覺得這種題材太有意思了，這劇情前所未見，絕對會讓觀眾驚艷！」

《深海鯊機》描述一對姊妹為賞鯊，受困鐵籠等待救援。（威視提供）

《深海鯊機》描述曼蒂摩兒與男友分手後心情低落，受妹妹邀至墨西哥渡假散心，兩人進入巨大鐵籠潛入海中觀察鯊魚時，卻遭遇繩索斷裂意外，隨著鐵籠墜落至深達47 米的海底，不僅氧氣存量不到一小時，身旁還有數十隻巨鯊虎視眈眈，除了挑戰體力極限及深海壓力的限制，她們必須在有限的時間內，想辦法逃出生天。

AV女星卡瓦莉遭鯊魚咬傷的影片，被踢爆造假。（翻攝theinertia.com）

有趣的是，日前美國有位AV女星卡瓦莉也在為自家公司拍攝宣傳片時，挑戰鐵籠觀鯊的體驗，卻意外遭鯊魚咬傷濺血大海。不過最後被英國《每日郵報》踢爆影片造假，一名潛水公司老闆羅勒透露，事發前卡瓦莉曾和他接洽相關計劃，還出示對方傳給他的訊息截圖，指控她早已想做場被鯊魚咬傷的戲。

電影《深海鯊機》將於7月7日全台上映，正式預告：

推薦新聞
草彅剛抱狗逛街 神情憔悴舉止怪異 草彅剛抱狗逛街 神情憔悴舉止怪異
2017/05/19 15:24
MUJI超狂 今年秋天在日本開賣組合屋 MUJI超狂 今年秋天在日本開賣組合屋
2017/05/19 15:21
（影音）海裕芬談戀愛很「賤」 擇男條件就是要跟她做X （影音）海裕芬談戀愛很「賤」 擇男條件就是要跟她做X
2017/05/19 15:20
《神力女超人》能與《黑暗騎士》並列？影評盛讚是「DC最佳電影」 《神力女超人》能與《黑暗騎士》並列？影評盛讚是「DC最佳電影」
2017/05/19 15:17
不捨！素珠阿姨拄拐杖 哀痛送豬哥亮 不捨！素珠阿姨拄拐杖 哀痛送豬哥亮
2017/05/19 15:15
小甜甜分手張峰奇3年 自嘲像狗 小甜甜分手張峰奇3年 自嘲像狗
2017/05/19 15:02
台語歌王弔唁噙淚 謝金晶要他別哭 台語歌王弔唁噙淚 謝金晶要他別哭
2017/05/19 14:52
《大釣哥》確定重新上映！日期公布在這天 《大釣哥》確定重新上映！日期公布在這天
2017/05/19 14:28
木村拓哉動作戲揚威坎城 受訪時菜英文卡卡掉漆 木村拓哉動作戲揚威坎城 受訪時菜英文卡卡掉漆
2017/05/19 14:18
撞臉《甘味》假人頭 木村挨批劣化嚴重 撞臉《甘味》假人頭 木村挨批劣化嚴重
2017/05/19 14:05
陳奕迅槓上周杰倫 還酸他是「小氣鬼」 陳奕迅槓上周杰倫 還酸他是「小氣鬼」
2017/05/19 13:59
豬哥亮連訃聞都擲筊 620告別式要「熱鬧一下」 豬哥亮連訃聞都擲筊 620告別式要「熱鬧一下」
2017/05/19 13:59
舒子晨貼心問安 蕾絲上衣暗藏「胸」機 舒子晨貼心問安 蕾絲上衣暗藏「胸」機
2017/05/19 13:49
（影音）莎莉賽隆化身女殺神 《極凍之城》床戰刀腳女 （影音）莎莉賽隆化身女殺神 《極凍之城》床戰刀腳女
2017/05/19 13:34
終於等到！一蘭拉麵6月15日開幕 部分菜單曝光 終於等到！一蘭拉麵6月15日開幕 部分菜單曝光
2017/05/19 13:25
（影音）超狂厭世臉員工 連春風都敢惹 （影音）超狂厭世臉員工 連春風都敢惹
2017/05/19 13:19
酷寒戰士回歸！PO照暗示進入《復聯3》劇組 酷寒戰士回歸！PO照暗示進入《復聯3》劇組
2017/05/19 13:14
終於同意了！豬哥亮告別式將在這天舉行... 終於同意了！豬哥亮告別式將在這天舉行...
2017/05/19 13:03
女星自爆不愛刮腋毛 肚臍長毛被嫌臭 女星自爆不愛刮腋毛 肚臍長毛被嫌臭
2017/05/19 12:50
（影音）見遺照跪地痛哭 阿喜怒為豬哥亮抱屈 （影音）見遺照跪地痛哭 阿喜怒為豬哥亮抱屈
2017/05/19 12:40
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.