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（影音）莎莉賽隆化身女殺神 《極凍之城》床戰刀腳女

2017/05/19 13:34

莎莉賽隆在《極凍之城》和「刀腳女」蘇菲亞波提拉上演女女激吻床戰。（翻攝YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛任務》導演大衛雷奇執導、影后莎莉賽隆主演的《極凍之城》，今曝光台灣版預告，一開頭就以近一分鐘的近身肉搏、拳拳到肉的場面讓人目瞪口呆。只見莎莉化身女版「殺神」，從頭到尾殺不停，更與曾在《金牌特務》飾演「刀腳女」的蘇菲亞波提拉上演女女激吻床戰，而年輕「X教授」詹姆士麥艾維更對當面對她喊「他X愛死妳」，卻被女神潑了一桶冷水。

莎莉賽隆在《極凍之城》扮演殺遍無敵手的超強女間諜。（龍祥提供）

莎莉賽隆向來給人冷艷女強人形象，強悍氣場無人能敵，從封后之作《女魔頭》的暴力殺人魔、《公主與狩獵者》霸氣壞皇后，再到《瘋狂麥斯：憤怒道》中硬派女指揮官，無不展現出有別傳統風貌的女性形象，每次演出都是最大亮點，而她在暑假新片《極凍之城》中扮演殺遍無敵手的超強女間諜，將帶給觀眾核爆等級的視覺震撼！

莎莉賽隆在《極凍之城》宛如女版「殺神」。（龍祥提供）

電影改編自安東尼約翰斯頓同名漫畫，由驚艷世人的新生代暴力美學《捍衛任務》導演大衛雷奇，再度打造出快節奏動作設計與擁有獨特影像魅力，並由《300壯士》編劇寇特強斯塔執筆，共同激盪出一部魅力獨具的諜報動作電影。從曝光的前導海報中，莎莉賽隆性感中帶著危險的氣息，彷彿宣告世人「姐，不好惹」。

劇情描述冷戰時期，柏林圍牆倒塌前夕，一名英國軍情六處（MI6）的臥底在德國離奇身亡，莎莉塞隆飾演的女間諜必須深入敵軍，找出其生前所藏匿的秘密名單，名單上列有所有在柏林執勤的臥底。在誰都無法信任的時代，她將冒著空前的危險拯救所有的特務！《極凍之城》將於7月28日在台上映。

《極凍之城》電影預告片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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