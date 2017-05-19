終於等到！一蘭拉麵6月15日開幕 部分菜單曝光

一蘭台灣台北本店 ​ （圖片為完成預想圖），共60席。（業者提供）

〔記者凃盈如／台北報導〕令消費者引頸期待的一蘭拉麵台灣首店終於宣布開幕日期！台灣台北本店將在6月15日11點正式於台北市信義區松仁路97號開幕，採24小時營業，座位共60席。關於價格，天然豚骨湯拉麵每碗售價新台幣288元，日本售價為790日圓，以今日0.274匯率計算約為新台幣216元，台灣本店較日本約貴70多元。

一蘭招牌「天然豚骨湯拉麵」，288元。（業者提供）

創始於1960年的日本一蘭天然豚骨拉麵專賣店，至今擁有68間店舖，海外展店自2013年的香港開始，2016年的美國，現將在台灣落腳。一蘭受到台灣民眾熱烈歡迎，即將開幕的「一蘭台灣台北本店」的「天然豚骨湯拉麵」力求與日本自創業以來一致味道。

為了因應日本與台灣氣候上的差異，特別設置「製麵職人」常駐在台，依據每日氣溫和濕度進行調整，製作出狀態最佳的「一蘭特製生麵」，此外其他食材也全是「道地原味」。 同時在台灣亦導入獨家的「味集中座位」（從點餐到將拉麵送上座位的時間是有經過精密計算）、「點餐系統」以及「加麵系統」，提供和日本一致風味與服務 。

釜醬汁豚骨叉燒肉 ，148元。（業者提供） 抹茶杏仁豆腐 108元。（業者提供） 赤紅秘製醬汁。（業者提供） 一蘭獨家的「味集中座位」。（業者提供）