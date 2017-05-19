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陳妍希老公慘遭追殺 被鐵索勒喉拖入湖

2017/05/19 13:30

陳曉在片中被人追殺、全身浴血負傷。（華映提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕電影《神秘家族》改編自轟動一時的「福建滅門案」，除了女主角林依晨在片中有被人推地性侵的驚悚橋段，演出林依晨弟弟的陳曉也禍不單行，不僅慘遭藍正龍追殺、浴血負傷，還被用鐵索勒喉拖入湖中，畫面相當恐怖。

陳曉在《神秘家族》中，挑戰不同以往的戲路。（華映提供）

中國小生陳曉以「古裝男神」形象受到歡迎，最為台灣觀眾熟知的便是與陳妍希合作《神鵰俠侶》，2人更因此片結緣、成為夫妻。他在《神秘家族》中一甩過往帥氣形象、演技大突破，不但不時流露詭異眼神，更要對著林依晨破口大罵。而除了演技，該片也挑戰陳曉的體能極限，演出許多驚悚動作場面，先是與藍正龍在狹小倉庫扭打，浴血負傷被塞進櫃子中，還慘被鐵索勒喉，拖入湖水中，命懸一線。

陳曉在《神秘家族》中，挑戰不同以往的戲路。（華映提供）

陳曉回憶起那場入水戲，忍不住透露湖水臭味驚人，他與扮演爸爸的姜武和林依晨都必需要在臭水中奮力掙扎，回想起來都有些心驚膽跳，但他敬業的精神，連林依晨都讚：「他在電影中遭遇的事件非常強烈，但他詮釋得很好。」《神秘家族》今天在台上映。

相關影片：（取自YouTube，如遭移除請見諒）

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