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（影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假

2017/05/19 12:42

豬哥亮民間友人阿喜至靈堂上香。（記者胡舜翔攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，親友陸續赴靈堂弔唁；豬的民間友人「阿喜」陪他度過「出國深造」谷底期，他今沿路哭著進去上香，在豬哥亮靈前趴跪痛哭，又哭著出來，受訪時對媒體暴吼：「他是一個好爸爸，為了家庭大家都不知道，他不是借錢賭博，他是借錢養家耶，他是豬哥亮還要頭低低借錢。」

阿喜哭著說，豬哥亮跑路期間，他陪著豬到處借錢，大家卻對豬避之唯恐不及，熱臉貼冷屁股，嘗盡人情冷暖，現在人走了，才在那裡懷念感傷，現實至極；他說豬最窮苦潦倒時，口袋叮叮噹噹幾個銅板響，外界都說豬跑路借錢繼續賭，其實他是為了養家，豬還曾信誓旦旦保證：「你看著，10年後我必定東山再起」，果然如他所說的那樣。

他哭到崩潰，又說豬不願治病，是跑路10年「窮到怕了」，為了家庭打死不退，才延誤治療，豬最窮時，他們兩人吃滷肉飯260元就過一頓，阿喜更哭著下註解：「人在世欠錢沒人理，現在去世大家才貼過來懷念。」

阿喜是豬哥亮出國深造時期的朋友，謝順福同意讓他進入弔唁，並叮囑他不要再外面講豬哥亮的事，儘管遭封口，他心情太悲痛，一出靈堂就對媒體又吼又哭，講了一堆說：「他是好人，不要講他不好。」

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