（影音）阿喜見遺照跪地痛哭 民間好友為豬哥亮抱屈

豬哥亮民間友人阿喜至靈堂上香。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／新北報導〕豬哥亮相識18年的民間好友阿喜，今天直奔豬哥亮的靈堂探視，阿喜聲稱在豬哥亮跑路期間他都相伴，一進到靈堂看到豬哥亮的遺照，立刻跪地嚎啕大哭，看來相當不捨。

阿喜步出靈堂後接受媒體訪問，不忘為豬哥亮抱屈，他聲淚俱下怒吼：「他是一個好爸爸，不是你們外傳的這樣，他對太太很好，抱病更要養家，生病了還有工作，你們大家知道嗎？」情緒十分激動。

阿喜也稱在靈堂有見到豬哥亮的大兒子謝順福，對於先前他去台大醫院探病，卻被豬哥亮拒於門外，他無奈說：「豬哥亮是不希望生病的樣子被我看到，怕我會心疼啦。」