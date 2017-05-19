李晶晶再創時尚新品牌 取名自虧「Amazing」

李晶晶自創新品牌Amazing by Jing Jing，時尚又傳遞出樂觀態度。（李晶晶提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕首都客運千金李晶晶，去年5月推出了以女兒Elizabeth命名的童裝品牌，今年5月又再創時尚新品牌，還幽了自己一默取名「Amazing by Jing Jing」。之前她被網友笑稱中英文夾雜的說話方式是「Amazing」、「峨眉晶」，她選擇用正面能量面對：「我覺得凡事都應該要用幽默正面的方式面對，Amazing品牌創立就是想傳達這個態度。」

她之前在時尚頻道以中英文夾雜的方式介紹名牌包，「晶晶體」在網路上成為話題，雖然剛開始也會有一些難過，但後來以開朗自嘲的方式回應，不但獲得很多鼓勵，她覺得自己也體悟很多，「我真的感受生活會遇到很多Amazing的狀況，但無論是好事、壞事，如果用一種幽默樂觀和積極的方式面對，心情也會好很多，而且我也因此更努力學中文，現在真的又有進步。」

Amazing by Jing Jing首波商品推出的是帆布包和多款sticker patch，她特別請工廠製作熨貼兩用的圖案sticker patch，是覺得圖案可以重複黏貼會增加更多變化，「每個人都可以發揮自己的創意，把圖案貼在電腦、手機和包包上，就可以擁有自己設計獨一無二的用品了。」

帆布包上寫著Life is Amazing，米白丹寧兩色各580元。（李晶晶提供） 熨貼兩用的圖案sticker patch各98元。（李晶晶提供）