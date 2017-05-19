限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

李晶晶再創時尚新品牌 取名自虧「Amazing」

2017/05/19 12:18

李晶晶自創新品牌Amazing by Jing Jing，時尚又傳遞出樂觀態度。（李晶晶提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕首都客運千金李晶晶，去年5月推出了以女兒Elizabeth命名的童裝品牌，今年5月又再創時尚新品牌，還幽了自己一默取名「Amazing by Jing Jing」。之前她被網友笑稱中英文夾雜的說話方式是「Amazing」、「峨眉晶」，她選擇用正面能量面對：「我覺得凡事都應該要用幽默正面的方式面對，Amazing品牌創立就是想傳達這個態度。」

她之前在時尚頻道以中英文夾雜的方式介紹名牌包，「晶晶體」在網路上成為話題，雖然剛開始也會有一些難過，但後來以開朗自嘲的方式回應，不但獲得很多鼓勵，她覺得自己也體悟很多，「我真的感受生活會遇到很多Amazing的狀況，但無論是好事、壞事，如果用一種幽默樂觀和積極的方式面對，心情也會好很多，而且我也因此更努力學中文，現在真的又有進步。」

Amazing by Jing Jing首波商品推出的是帆布包和多款sticker patch，她特別請工廠製作熨貼兩用的圖案sticker patch，是覺得圖案可以重複黏貼會增加更多變化，「每個人都可以發揮自己的創意，把圖案貼在電腦、手機和包包上，就可以擁有自己設計獨一無二的用品了。」

帆布包上寫著Life is Amazing，米白丹寧兩色各580元。（李晶晶提供）熨貼兩用的圖案sticker patch各98元。（李晶晶提供）

推薦新聞
曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
2017/05/19 07:19
雷洪爆粗口挺豬哥亮 回憶2人節目互虧「多妻制」 雷洪爆粗口挺豬哥亮 回憶2人節目互虧「多妻制」
2017/05/19 07:39
林隆璇兒林亭翰闖歌壇 撞臉林依晨 林隆璇兒林亭翰闖歌壇 撞臉林依晨
2017/05/19 06:00
（影音）谷阿莫正港原創《妖豔賤貨》MV出爐 網友開噴狠虧 （影音）谷阿莫正港原創《妖豔賤貨》MV出爐 網友開噴狠虧
2017/05/19 09:17
謝金燕赴美公演 歌單陷兩難 謝金燕赴美公演 歌單陷兩難
2017/05/19 08:56
謝金燕遲抵紐約神隱 信眾大陣仗舉旗撲空 謝金燕遲抵紐約神隱 信眾大陣仗舉旗撲空
2017/05/19 11:49
（影音）豬哥亮3年前有救卻放棄治療 方芳淚曝「你不聽話」 （影音）豬哥亮3年前有救卻放棄治療 方芳淚曝「你不聽話」
2017/05/19 11:40
（影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假 （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
2017/05/19 12:42
馬如龍怒撇被列黑名單 賀一航兒一言解心結 馬如龍怒撇被列黑名單 賀一航兒一言解心結
2017/05/19 06:00
豬哥亮這樣抗癌 楊烈直呼拿命開玩笑！ 豬哥亮這樣抗癌 楊烈直呼拿命開玩笑！
2017/05/19 06:00
脫衣狂舞影片遭外流 小珍妮佛霸氣回應！ 脫衣狂舞影片遭外流 小珍妮佛霸氣回應！
2017/05/19 07:09
張秀卿cosplay被嫌醜 學生妹嚇到撞條仔 張秀卿cosplay被嫌醜 學生妹嚇到撞條仔
2017/05/19 07:17
變豬頭！寇世勳疑演壞秦始皇 離奇囧腫就醫 變豬頭！寇世勳疑演壞秦始皇 離奇囧腫就醫
2017/05/19 08:17
半百荷莉貝瑞大方秀全裸照 巨乳貼玻璃辣翻天 半百荷莉貝瑞大方秀全裸照 巨乳貼玻璃辣翻天
2017/05/19 08:56
向娃被阿飄種草莓 豬哥亮余天瘋在她身上找明牌 向娃被阿飄種草莓 豬哥亮余天瘋在她身上找明牌
2017/05/19 07:34
3年前遇上豬哥亮 方芳早就感應不對勁 3年前遇上豬哥亮 方芳早就感應不對勁
2017/05/19 11:43
木村拓哉睽違13年再登坎城 難掩歲月痕跡 木村拓哉睽違13年再登坎城 難掩歲月痕跡
2017/05/19 07:31
（影音）影后楊貴媚上香豬哥亮 哭到泣不成聲 （影音）影后楊貴媚上香豬哥亮 哭到泣不成聲
2017/05/19 11:13
咘咘青蛙雨衣超Q萌 修杰楷父愛視角照曝光 咘咘青蛙雨衣超Q萌 修杰楷父愛視角照曝光
2017/05/19 12:10
數小時前才剛完成演出 知名搖滾樂團主唱竟自縊身亡 數小時前才剛完成演出 知名搖滾樂團主唱竟自縊身亡
2017/05/19 10:43
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.