限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

李奧納多又玩膩！掰了25歲辣模想吃回頭草

2017/05/19 12:12

李奧納多與25歲超模妮娜阿格達已經分手。（翻攝自網路）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕42歲的奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐又分手了！他去年才戀上25歲「維多利亞的秘密」超模妮娜阿格達，期間不斷高調曬恩愛，但如今不到1年，2人就和平分手，恢復成一般朋友的關係。

李奧納多在好萊塢是出了名的把妹高手，他尤其鍾愛年輕的金髮長腿辣模，歷任女友皆是天菜等級。他去年5月首次被目擊和妮娜甜蜜出遊，交往的傳聞不脛而走，之後小倆口也常被拍到出雙入對，時常一起在世界各地旅遊。

英國女模蘿西霍娜是李奧納多最近的把妹目標。（翻攝自網路）

據外媒報導，2人在今天傳出分手，消息人士透露：「他們幾天前分開了，但仍維持朋友關係，分手過程友善和平。」他們最後一次被直擊在一起，是上周二在紐約餐廳吃壽司，目擊者形容2人沒有太多互動，激情已退卻。

而亦有消息指出，李奧納多最近又再度搭上過往緋聞女友英國女模蘿西霍娜，2人結識多年，李奧納多一直很喜歡她、也曾試著追求，但蘿西都不領情，也因李奧納多很少被女生拒絕，讓他更加想得到蘿西。

相關新聞

推薦新聞
毀童年？中日將合拍《聖鬥士星矢》真人版電影 毀童年？中日將合拍《聖鬥士星矢》真人版電影
2017/05/19 12:20
李奧納多又玩膩！掰了25歲辣模想吃回頭草 李奧納多又玩膩！掰了25歲辣模想吃回頭草
2017/05/19 12:12
周潤發62歲生日 凍齡look帥破天際 周潤發62歲生日 凍齡look帥破天際
2017/05/19 10:59
數小時前才剛完成演出 知名搖滾樂團主唱竟自縊身亡 數小時前才剛完成演出 知名搖滾樂團主唱竟自縊身亡
2017/05/19 10:43
茱莉安摩爾競賽登坎城 小童星側躺搶鏡 茱莉安摩爾競賽登坎城 小童星側躺搶鏡
2017/05/19 09:12
半百荷莉貝瑞大方秀全裸照 巨乳貼玻璃辣翻天 半百荷莉貝瑞大方秀全裸照 巨乳貼玻璃辣翻天
2017/05/19 08:56
（影音）金秀賢變身黑幫超帥打手 新片預告曝光1天點擊率破200萬 （影音）金秀賢變身黑幫超帥打手 新片預告曝光1天點擊率破200萬
2017/05/19 08:33
咦！木村拓哉又撞臉吳宗憲 都是髮型惹的禍 咦！木村拓哉又撞臉吳宗憲 都是髮型惹的禍
2017/05/19 07:28
毀容還不夠 清純女星遭蓋布袋輪姦 毀容還不夠 清純女星遭蓋布袋輪姦
2017/05/18 20:02
龐德女郎放超開 坎城台上喇舌開摸 龐德女郎放超開 坎城台上喇舌開摸
2017/05/18 19:58
紅毯氣質大勝范冰冰 這位女星還會替大象接生！ 紅毯氣質大勝范冰冰 這位女星還會替大象接生！
2017/05/18 19:22
章子怡纖纖腳趾摘墨鏡 挑逗兩大男神超犯規 章子怡纖纖腳趾摘墨鏡 挑逗兩大男神超犯規
2017/05/18 19:18
吵架丟老公盤子 小潘潘深V露半球還是鎮得住 吵架丟老公盤子 小潘潘深V露半球還是鎮得住
2017/05/18 18:45
馬蓉黏宋喆現身 爸媽瓜分王寶強財產樂歪 馬蓉黏宋喆現身 爸媽瓜分王寶強財產樂歪
2017/05/18 18:08
網紅變毯紅 一身露腰「五星旗」遭網軍罵翻 網紅變毯紅 一身露腰「五星旗」遭網軍罵翻
2017/05/18 14:22
坎城影展眾奶搶版面 強哥愛女激凸應戰 坎城影展眾奶搶版面 強哥愛女激凸應戰
2017/05/18 12:33
（圖多）41歲美魔女甩肉5公斤 上圍竟還激升C罩杯 （圖多）41歲美魔女甩肉5公斤 上圍竟還激升C罩杯
2017/05/18 11:29
夢幻又性感！VIXX《桃源境》扇子舞帥得嫑嫑的 夢幻又性感！VIXX《桃源境》扇子舞帥得嫑嫑的
2017/05/18 10:56
翹臀珍又「婚」頭 熱戀2個月被爆急嫁A-Rod 翹臀珍又「婚」頭 熱戀2個月被爆急嫁A-Rod
2017/05/18 08:42
談婆媳談敗家 陳奕迅妻婚變傳言一次說明 談婆媳談敗家 陳奕迅妻婚變傳言一次說明
2017/05/17 23:29
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.