李奧納多又玩膩！掰了25歲辣模想吃回頭草
2017/05/19 12:12
〔記者吳琬婷／綜合報導〕42歲的奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐又分手了！他去年才戀上25歲「維多利亞的秘密」超模妮娜阿格達，期間不斷高調曬恩愛，但如今不到1年，2人就和平分手，恢復成一般朋友的關係。
李奧納多在好萊塢是出了名的把妹高手，他尤其鍾愛年輕的金髮長腿辣模，歷任女友皆是天菜等級。他去年5月首次被目擊和妮娜甜蜜出遊，交往的傳聞不脛而走，之後小倆口也常被拍到出雙入對，時常一起在世界各地旅遊。
據外媒報導，2人在今天傳出分手，消息人士透露：「他們幾天前分開了，但仍維持朋友關係，分手過程友善和平。」他們最後一次被直擊在一起，是上周二在紐約餐廳吃壽司，目擊者形容2人沒有太多互動，激情已退卻。
而亦有消息指出，李奧納多最近又再度搭上過往緋聞女友英國女模蘿西霍娜，2人結識多年，李奧納多一直很喜歡她、也曾試著追求，但蘿西都不領情，也因李奧納多很少被女生拒絕，讓他更加想得到蘿西。
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