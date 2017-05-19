3年前遇上豬哥亮 方芳早就感應不對勁
2017/05/19 11:43
〔記者陽昕翰／新北報導〕方芳今天上午至豬哥亮靈堂致意，透露上次碰到豬哥亮是在高凌風告別晚會，她回憶當時驚覺老友反常，一直黏著她、主動拉她的手，她發現豬哥亮瘦了，要他趕緊看醫生，豬哥亮當時還笑回：「挖災！挖災！」
方芳最後一次碰到豬哥亮，已經是3年前的事，那天的談話仍讓她印象深刻，方芳談到，若是當時豬哥亮能早點看醫生，或許現在狀況會不一樣。63歲的方芳，不捨感慨身旁好友一一離去，「最近我的牙齒有點不好，我也在逃避啊！」透露前陣子有做健康檢查，除了膽固醇較高，目前身體狀況仍OK。
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