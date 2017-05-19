緬懷豬哥亮 文化部長鄭麗君上香
2017/05/19 10:31
文化部長鄭麗君至豬哥亮靈堂上香致意，靈堂一側的簽名板寫滿前來拜祭的名人好友簽名。（記者胡舜翔攝）
〔記者陽昕翰／新北報導〕文化部長鄭麗君今天上午8時，前往豬哥亮的靈堂上香致意，她先前受訪談到，豬哥亮貢獻影視娛樂領域長達3、40年，演出風格獨具、無可取代，肯定豬哥亮在演藝事業的付出。
文化部長鄭麗君至豬哥亮靈堂上香致意。（記者胡舜翔攝）文化部長鄭麗君至豬哥亮靈堂上香致意。（記者胡舜翔攝）
豬哥亮逝世第5日，各界人士陸續前往豬哥亮的靈堂，曾合作電影的吳克群，送上了花籃弔唁，吳克群寫道：「豬哥亮大哥 千古 巨星殞落 永懷風範」，歌后江蕙表示：「辛苦了～豬大哥 請好好休息吧！我們都很想念您！」
吳克群送花籃弔唁豬哥亮。（記者胡舜翔攝）江蕙送花籃弔唁豬哥亮。（記者胡舜翔攝）
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