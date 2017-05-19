限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

緬懷豬哥亮 文化部長鄭麗君上香

2017/05/19 10:31

文化部長鄭麗君至豬哥亮靈堂上香致意，靈堂一側的簽名板寫滿前來拜祭的名人好友簽名。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／新北報導〕文化部長鄭麗君今天上午8時，前往豬哥亮的靈堂上香致意，她先前受訪談到，豬哥亮貢獻影視娛樂領域長達3、40年，演出風格獨具、無可取代，肯定豬哥亮在演藝事業的付出。

文化部長鄭麗君至豬哥亮靈堂上香致意。（記者胡舜翔攝）文化部長鄭麗君至豬哥亮靈堂上香致意。（記者胡舜翔攝）

豬哥亮逝世第5日，各界人士陸續前往豬哥亮的靈堂，曾合作電影的吳克群，送上了花籃弔唁，吳克群寫道：「豬哥亮大哥 千古 巨星殞落 永懷風範」，歌后江蕙表示：「辛苦了～豬大哥 請好好休息吧！我們都很想念您！」

吳克群送花籃弔唁豬哥亮。（記者胡舜翔攝）江蕙送花籃弔唁豬哥亮。（記者胡舜翔攝）

相關新聞

推薦新聞
（獨家）豬哥亮告別式下月中旬 日期喬不攏原因是… （獨家）豬哥亮告別式下月中旬 日期喬不攏原因是…
2017/05/19 07:07
雷洪爆粗口挺豬哥亮 回憶2人節目互虧「多妻制」 雷洪爆粗口挺豬哥亮 回憶2人節目互虧「多妻制」
2017/05/19 07:39
林隆璇兒林亭翰闖歌壇 撞臉林依晨 林隆璇兒林亭翰闖歌壇 撞臉林依晨
2017/05/19 06:00
謝金燕赴美公演 歌單陷兩難 謝金燕赴美公演 歌單陷兩難
2017/05/19 08:56
（獨家）公視拍桌怒譙拒干預 自毀程序呼呼高金素梅 （獨家）公視拍桌怒譙拒干預 自毀程序呼呼高金素梅
2017/05/19 07:30
豬哥亮若葬在擁恆園區 命理師解密獨特風水... 豬哥亮若葬在擁恆園區 命理師解密獨特風水...
2017/05/19 07:31
謝金燕遲抵紐約神隱 信眾大陣仗舉旗撲空 謝金燕遲抵紐約神隱 信眾大陣仗舉旗撲空
2017/05/19 11:49
豬哥亮這樣抗癌 楊烈直呼拿命開玩笑！ 豬哥亮這樣抗癌 楊烈直呼拿命開玩笑！
2017/05/19 06:00
節目上自爆！ 女星曾看謝金燕不順眼打她... 節目上自爆！ 女星曾看謝金燕不順眼打她...
2017/05/19 08:49
咦！木村拓哉又撞臉吳宗憲 都是髮型惹的禍 咦！木村拓哉又撞臉吳宗憲 都是髮型惹的禍
2017/05/19 07:28
（影音）豬哥亮3年前有救卻放棄治療 方芳淚曝「你不聽話」 （影音）豬哥亮3年前有救卻放棄治療 方芳淚曝「你不聽話」
2017/05/19 11:40
張秀卿cosplay被嫌醜 學生妹嚇到撞條仔 張秀卿cosplay被嫌醜 學生妹嚇到撞條仔
2017/05/19 07:17
變豬頭！寇世勳疑演壞秦始皇 離奇囧腫就醫 變豬頭！寇世勳疑演壞秦始皇 離奇囧腫就醫
2017/05/19 08:17
向娃被阿飄種草莓 豬哥亮余天瘋在她身上找明牌 向娃被阿飄種草莓 豬哥亮余天瘋在她身上找明牌
2017/05/19 07:34
半百荷莉貝瑞大方秀全裸照 巨乳貼玻璃辣翻天 半百荷莉貝瑞大方秀全裸照 巨乳貼玻璃辣翻天
2017/05/19 08:56
木村拓哉睽違13年再登坎城 難掩歲月痕跡 木村拓哉睽違13年再登坎城 難掩歲月痕跡
2017/05/19 07:31
旅法名模金禧教養孩子 最重視這兩點 旅法名模金禧教養孩子 最重視這兩點
2017/05/19 07:34
曾志偉兒被爆辦音樂會欠錢 投資者要他踹共 曾志偉兒被爆辦音樂會欠錢 投資者要他踹共
2017/05/19 08:02
數小時前才剛完成演出 知名搖滾樂團主唱竟自縊身亡 數小時前才剛完成演出 知名搖滾樂團主唱竟自縊身亡
2017/05/19 10:43
「男友視角照」外流 納豆有新歡？ 「男友視角照」外流 納豆有新歡？
2017/05/19 10:14
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.