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半百荷莉貝瑞大方秀全裸照 巨乳貼玻璃辣翻天

2017/05/19 08:56

已經50歲的荷莉貝瑞大秀全裸辣照，電暈一票粉絲。（翻攝自荷莉貝瑞Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去曾榮登男人幫》雜誌「2003年世界百位最性感女性」榜首，也演過龐德女郎、貓女、暴風女等性感角色，更曾在電影《劍魚》中演出30秒幾近全裸的上空鏡頭的奧斯卡影后荷莉貝瑞，一向不吝嗇在大銀幕上展現姣好身材，而自從她開設了個人Instagram後，就開始繼續延伸這份「福利」，17日她就PO出了一張自己以全裸姿態，將36C傲人上圍緊貼在玻璃上、辣到令人噴鼻血的性感照，引發網友熱烈討論。

荷莉貝瑞在加入Instagram後，所PO出的第一張照片就是以裸背上空照來跟粉絲打招呼。（翻攝自荷莉貝瑞Instagram）

荷莉貝瑞在這張辣照中，透過玻璃的遮擋以及背光光線的輔助，雖然將全裸模樣大方展現在眾人面前，不過也巧妙讓三點都不會直接被看光，若隱若現的模樣更是令人聯想浮翩，完全看不出來這樣完美的S曲線是來自生過小孩、而且已經50歲的女性。而荷莉貝瑞為這張照片所配上的文字，則是引用已逝美國黑人歌手妮娜西蒙（Nina Simone）說過的名言：「我將告訴你自由對我來說是什麼，就是無懼」，似乎對自己公開展現全裸的完美好身材一事感到相當自在且有自信，成功電翻一票網友。

荷莉貝瑞過去在《劍魚》裡有驚艷眾人的上空演出，片酬還因此被提高。（翻攝自EGOTASTIC!）

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