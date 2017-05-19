豬哥亮若葬在擁恆園區 命理師解密獨特風水...

位於基隆市與新北市瑞芳區交界的基隆擁恆文創園區，外傳就是豬哥亮安葬處。（記者俞肇福攝）

〔即時新聞／綜合報導〕「綜藝天王」豬哥亮因癌病逝，原本家屬打算遵照遺願，以土葬方式讓他入土為安，但後來改成火葬的方式，風水師陳冠宇透露，豬哥亮採取罕見的「火葬後土葬」，這樣一來魂魄連接天地，子孫可保長壽富貴。

豬哥亮的宮廟友人黃李濟在豬哥亮過世後，特別北上，協助家屬處理豬哥亮後事，擲筊徵詢豬哥亮意見，獲一允筊同意，改以火葬方式處理。黃李濟受訪時指出，土葬在十年後仍需撿骨，但地震的時候，很多人的墓都被震壞，人骨和墓碑都被震歪，或是人骨不在原本墓裡，對後代子孫、風水都不好，家屬才決定擲筊，也獲豬哥亮允筊同意。

《時報周刊》報導，擁恆總經理陳振財證實，豬哥亮的兒子謝順福和遺孀葉瑞美已經簽下契約，但下葬時間和地點，家屬還沒決定。陳振財進一步透露：「現在只先確定，豬哥亮是要放在我們的『立足星空』。」

風水大師陳冠宇指出，擁恆的正地理屬於「迴龍顧祖」，有許多獸星和禽星保護，風水非常好，如果葬在這，後代子孫智慧高、財富多，又長壽，這裡也可以做生基，必定速發。陳冠宇說，從風水來看人死後還是土葬比較好，但擁恆還不能棺木土葬，所以採取火葬後土葬的方式，這也配合到立足星空的獨特風水地理。