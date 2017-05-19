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向娃被阿飄種草莓 豬哥亮余天瘋在她身上找明牌

2017/05/19 07:34

向娃講述豬哥亮離奇找明牌事蹟。（翻攝自中天新聞畫面）

〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮風靡「找明牌」眾所皆知，舉凡所有奇人異象所呈現模樣或是結果，都能讓腦筋動得快的豬哥亮去聯想數字，連小嬰兒的呼吸聲都能成為他報牌的參考之一，資深秀場藝人向娃也上中天《新聞龍捲風》講述自己到外地做秀慘遭「鬼壓床」的經驗，都能成為余天和豬哥亮簽牌的靈感。

向娃回憶過去做秀時，回到飯店梳洗完準備入睡，經歷到一些無法解釋的情況，她躺在床上動彈不得，心想定是遇到了「鬼壓床」，還連續壓2次，內心雖然覺得很恐懼，但還是硬撐到明天早上；隔天中午按照慣例要去做秀，一到化妝間換上秀服後，豬哥亮在一旁笑說：「昨晚有人找你喔！」向娃覺得奇怪直說：「哪有！」眾人回應：「不然你怎麼全身種草莓？」

這時，向娃才驚覺昨晚鬼壓床是真的，全身佈滿不明瘀痕，紅一塊、紫一塊、背後還被蓋印章一樣，不過豬哥亮和余天竟打趣說：「這要出明牌了！」2人竟在一旁研究起向娃身上的瘀痕，看是什麼圖案、什麼數字，要來「簽明牌」。

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