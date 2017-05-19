向娃被阿飄種草莓 豬哥亮余天瘋在她身上找明牌
2017/05/19 07:34
〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮風靡「找明牌」眾所皆知，舉凡所有奇人異象所呈現模樣或是結果，都能讓腦筋動得快的豬哥亮去聯想數字，連小嬰兒的呼吸聲都能成為他報牌的參考之一，資深秀場藝人向娃也上中天《新聞龍捲風》講述自己到外地做秀慘遭「鬼壓床」的經驗，都能成為余天和豬哥亮簽牌的靈感。
向娃回憶過去做秀時，回到飯店梳洗完準備入睡，經歷到一些無法解釋的情況，她躺在床上動彈不得，心想定是遇到了「鬼壓床」，還連續壓2次，內心雖然覺得很恐懼，但還是硬撐到明天早上；隔天中午按照慣例要去做秀，一到化妝間換上秀服後，豬哥亮在一旁笑說：「昨晚有人找你喔！」向娃覺得奇怪直說：「哪有！」眾人回應：「不然你怎麼全身種草莓？」
這時，向娃才驚覺昨晚鬼壓床是真的，全身佈滿不明瘀痕，紅一塊、紫一塊、背後還被蓋印章一樣，不過豬哥亮和余天竟打趣說：「這要出明牌了！」2人竟在一旁研究起向娃身上的瘀痕，看是什麼圖案、什麼數字，要來「簽明牌」。
相關新聞
- 與豬哥亮相識40年 向娃哽咽：沒見到最後一面...
- 豬哥亮若葬在擁恆園區 命理師解密獨特風水...
- 520限時加碼 超商抵用券大放送
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 這樣吃有望回到嬰兒肌！
- （獨家）豬哥亮告別式下月中旬 日期喬不攏原因是…
- 豬哥亮這樣抗癌 楊烈直呼拿命開玩笑！
- 馬如龍怒撇被列黑名單 賀一航兒一言解心結
- 豬哥亮身後事 康凱出手表態「承擔」
- （獨家）豬哥亮改火葬後墓地生變 告別式遙遙無期
- （影音）在豬哥亮靈堂前笑出聲 秀蘭瑪雅自嘲粗線條
- 否認喬事 前竹聯幫堂主喊話「債不留謝金燕」
- 小學生造句懷念豬哥亮 網友：他在天上會感動到哭...
- 謝金燕錯過豬哥亮頭七 強忍悲痛回應了...
- 又刷存在感！黃安聊「豬哥亮」要自己痛快
- 豬哥亮離世時間 男星爆香港六合彩瘋迷「0508」
- 豬哥亮合體王祖賢拍電影 《小丑與倩女》破局真相曝光
- 豬哥亮師徒心結未解？ 賀一航兒用一句話神回...
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 豬哥亮大腸癌病逝 小炳想念大炳悲從中來
- 豬哥亮長期吃不下拉不出-主治醫師首度談病情 感嘆拖太久
- 豬哥亮垂死前1天 標靶藥失效不說喪氣話
推薦新聞