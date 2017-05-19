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雷洪爆粗口挺豬哥亮 回憶2人節目互虧「多妻制」

2017/05/19 07:39

雷洪認為豬哥亮私下其實相當講義氣。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕雷洪談到豬哥亮時，五句有三句離不開「重義氣」這三個字，他甚至拍胸脯保證豬哥亮就是一個這麼好的人，感慨外人都以為豬哥亮很難親近，對他的印象就是好賭，雷洪激動說：「這是不對的，豬哥亮早年很風光，但突然掉下來的時候，就算腳已經受不了，還是他媽的要挺著胸往前走

雷洪談論到他們那個年代最可憐的，就是死要面子，根本禁不起人家說，「豬哥亮在最苦的時候，也不會向人討人情，他不會跟你要過去的恩惠，他反而躲遠遠不想讓大家知道」，因為豬哥亮覺得丟臉，讓雷洪惋惜道：「我也是過來人我也知道，老天爺真的不應該那麼早收走他

豬哥亮「出國深造」復出後，與好友雷洪在節目上相見歡，2人一見面就互虧：「你我都是傳奇人物，都一樣是『多妻制』」，看似節目效果，其實不然，雷洪和豬哥亮婚姻生活相仿，和豬哥亮其實點個頭就懂彼此意思，問及是否會談論小孩，雷洪表示不會拿小孩當茶餘飯後話題，「今天會這樣都要怪自己，就是自己自作孽，渲染這些都沒用，有責任最重要。」

雷洪講述豬哥亮賺那麼多錢，也花掉那麼多錢，但實質上本人的享受有多少？除了賭是豬哥亮的興趣外，「責任」就是豬哥亮的中心思想，他就是希望給自己子女有好的生活，「他要努力工作為了子女，他拚老命就是想去彌補，大家看到都是台前風光，誰會看到台後那種內心辛酸？」

雷洪提到豬哥亮人生最後2個月都在醫院度過，他無奈反問記者：「你說他在台大的時候我們想不想去？講良心話所有他的朋友都想去，但我們不得其門而入阿！」認為勉強進去了，是不是又為難到人家家屬，坦言現在心裡仍舊對豬哥亮很有掛念，不過目前拍戲較忙碌，定會找個時間去靈堂看看他；講到這，雷洪也表示：「什麼都騙人的，身體健康最重要，身體永遠不離不棄跟隨著你，只要你的身體健康，他就陪伴你走的更遠。」

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