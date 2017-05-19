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曾志偉兒被爆辦音樂會欠錢 投資者要他踹共

2017/05/19 08:02

曾志偉（右）的小兒子曾國猷（左）和他外型神似，經常鬧出風波。（翻攝YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕港星曾志偉的小兒子曾國猷今被港媒爆料，於去年辦音樂會《Listen To Your Eyes》竟爛尾並未付尾款，包括公關公司、贊助商及投資方，一起指控曾國猷讓他們受到金錢或聲譽損失，總額高達200多萬港幣（約台幣773萬元），並要他出面負責。

該場音樂會原定去年1月23日在香港啟德郵輪碼頭舉行，嘉賓包括韓國女團Girl's Day、Dear Jane、Supper Moment及24Herbs，不過最後音樂會一拖再拖，Girl's Day到港時竟變成出席記者會。之後音樂會又說改到5月底，但5月24日又宣佈取消，最後不了了之。而包括3位來自2家公關公司及負責音樂會工程的代表向港媒表示，希望曾國猷為擔任股東的主辦方「81TV LIMITED」站出來，做一個負責任的人。

曾國猷接受港媒訪問時，被問到關於「81TV LIMITED」拖欠款項，先嘆氣後回應：「我已經離開了這間公司，自己也沒東西回應，這件事都不想再提！」而2家公關公司表示因為音樂會計劃書上有他的名字，知道他是曾志偉的兒子才願意投資，曾國猷沒好氣的說：「那因為我家庭背景就關我的事，我覺得很搞笑囉！但anyway，我不想再提這件事！」

他說對方怎麼會找不到負責人，「開那間公司（81TV LIMITED）的人還在啊！」最後被問到是否覺得自己也是受害者，曾國猷表示，該事都過了一年多，不想再提，「我不可以說是百分之百受害，但對我來說是一個教訓！」

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