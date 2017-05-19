曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
2017/05/19 07:19
〔記者鍾智凱／台北報導〕豬哥亮靈堂這幾天陸續有大批人士前來造訪，各種總會、宮廟組織、遠親、粉絲民眾…加上圍觀路人等，不過因卡在豬哥亮生前好幾億的賭債，現場又有許多兄弟駐場，傳出背後其實並非任何人都可進入豬哥亮靈堂觀賞，要想進入靈堂弔唁豬哥亮，其實必須通過豬哥亮大兒子謝順福這一關，必須等到謝順福應允，才可開啟靈堂的防線，就像當時台大醫院病房一樣防備，閒雜人等勿近。
大兒子謝順福今年53歲，常年跟在豬哥亮身邊，幫忙所有豬家大小雜事，更曾載著豬哥亮飛車甩媒體，29年前豬哥亮被槍擊時，傷及肺部情況危急，就是謝順福上演亡命飛車，緊急送醫豬哥亮，還不慎撞入民宅，算算避債跑路好幾10年，一直到辭世，謝順福不僅生前就算是豬哥亮的保鑣，辭世後改扮演後事的地下發言人，無悔繼延這段父子情。
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