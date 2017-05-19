陰錯陽差變超模 貝拉哈迪原本該參加東京奧運

貝拉‧哈迪刻意把一頭金髮染成黑髮，成了個人特色。（泰格豪雅提供）

〔記者林欣若／台北報導〕雖然上頭有位名模姊姊吉吉‧哈迪（Gigi Hadid），但貝拉‧哈迪（Bella Hadid）絲毫不受姊姊的巨大光環所影響，她2014年才與頂尖的IMG模特兒公司簽約，2016年便走上維多利亞的秘密（Victoria's Secret）的伸展台，甚至被「model.com」選為企業最愛模特兒，出道不過三年已手握芬迪（Fendi）、Moschino、寶格麗（Bulgari）等一線精品代言，鐘錶品牌泰格豪雅（TAG Heuer）也看中她對年輕世代的影響力，邀請她加入代言行列，她特地與泰格豪雅進行深度訪談，分享從騎士到名模的意外旅程。

貝拉的童年非常忙碌，因為她愛好騎馬並打算以此為業，甚至以參加奧運為目標，她說：「如果我不是模特兒，我可能會是一個攝影師，或是正在為2020東京奧運積極備戰的專業馬術選手。」因為健康問題貝拉被迫停止騎馬，她開始學習攝影，希望當個攝影師，但姣好的外型終究難掩光芒，18歲她簽下首份模特兒合約，開始和姊姊吉吉‧哈迪一樣走上伸展台，並登上各大雜誌封面。

在模特兒這條路上，她表示，英國超模凱特．摩絲（Kate Moss）是她成長時期的靈魂人物，讓她明白雖然自己是不完美，但成為自己才是最重要的。

貝啦‧哈迪對年輕世代很有影響力，代言不斷。（泰格豪雅提供） 貝拉‧哈迪熱愛攝影和馬術，走上伸展台是意外插曲。（泰格豪雅提供）