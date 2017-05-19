限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己

2017/05/19 07:11

豬哥亮的告別式日期懸而未決。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝後，每天赴靈堂弔唁的人來來去去，看似風光，外界卻難以窺見背後隱情；規定子女24小時輪流守靈，外傳身後事由遺孀葉瑞美主導，但昨下午開始，葉瑞美與豬的長子謝順福雙雙離奇消失，謝金燕又赴美，只留下謝金晶，據悉，就是為了「喬」豬哥亮墓地。

豬哥亮生前交遊廣闊，他的後事不只各界關心，甚至想「插旗」，導致他的後事一日三變，每天都有新進度；據豬家關係人士透露，家屬原屬意讓豬哥亮在基隆「擁恆文創園區」入土為安，現卻可能翻盤，全因家屬、圈內人士與豬的民間友人各有想法，治喪委員會意見不一致，光為了墓地喬不攏，輪不到擲筊問豬的意見，就已吵翻天，更別提後續進度。

據悉，雖然豬家人原本表態已提前準備，對後事有底，已有初步計畫，但正因豬交遊廣闊，這些圈內人士、民間友人介入「協助」，原本應由家屬操盤主導的後事，反而因這些人太過「體貼」，變得複雜起來。

知情人士說，靈堂左方原規劃作為粉絲追思堂，與靈堂同日開放，但至今都還沒成形；原本看好的墓地，現也還沒喬攏，導致告別式日期懸而未決，進度卡關，更別提紀念追思會，以豬的咖數，朋友都關心，但人多嘴雜，家屬反而身不由己，失去主導權。

相關新聞

推薦新聞
髒話譙到賠30萬 文汶受辱怒告入戲婦女 髒話譙到賠30萬 文汶受辱怒告入戲婦女
2017/05/18 22:58
豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
2017/05/19 07:11
（獨家）豬哥亮告別式下月中旬 日期喬不攏原因是… （獨家）豬哥亮告別式下月中旬 日期喬不攏原因是…
2017/05/19 07:07
曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
2017/05/19 07:19
脫衣狂舞影片遭外流 小珍妮佛霸氣回應！ 脫衣狂舞影片遭外流 小珍妮佛霸氣回應！
2017/05/19 07:09
雷洪爆粗口挺豬哥亮 回憶2人節目互虧「多妻制」 雷洪爆粗口挺豬哥亮 回憶2人節目互虧「多妻制」
2017/05/19 07:39
（獨家）公視拍桌怒譙拒干預 自毀程序呼呼高金素梅 （獨家）公視拍桌怒譙拒干預 自毀程序呼呼高金素梅
2017/05/19 07:30
咦！木村拓哉又撞臉吳宗憲 都是髮型惹的禍 咦！木村拓哉又撞臉吳宗憲 都是髮型惹的禍
2017/05/19 07:28
馬如龍怒撇被列黑名單 賀一航兒一言解心結 馬如龍怒撇被列黑名單 賀一航兒一言解心結
2017/05/19 06:00
豬哥亮若葬在擁恆園區 命理師解密獨特風水... 豬哥亮若葬在擁恆園區 命理師解密獨特風水...
2017/05/19 07:31
豬哥亮這樣抗癌 楊烈直呼拿命開玩笑！ 豬哥亮這樣抗癌 楊烈直呼拿命開玩笑！
2017/05/19 06:00
向娃被阿飄種草莓 豬哥亮余天瘋在她身上找明牌 向娃被阿飄種草莓 豬哥亮余天瘋在她身上找明牌
2017/05/19 07:34
謝金燕飛美缺席老爸頭七 心痛這樣回應 謝金燕飛美缺席老爸頭七 心痛這樣回應
2017/05/19 06:00
黑嘉嘉親密之旅 機場認不出老爸 黑嘉嘉親密之旅 機場認不出老爸
2017/05/19 06:00
張秀卿被整戴頭套 臭到抓狂 張秀卿被整戴頭套 臭到抓狂
2017/05/19 06:00
簡嫚書王彩樺扮母女 火爆互吼 簡嫚書王彩樺扮母女 火爆互吼
2017/05/19 06:00
《太陽》金智媛脫軍袍 《三流之路》當服務員 《太陽》金智媛脫軍袍 《三流之路》當服務員
2017/05/19 06:00
小潘潘霸氣丟盤子 影帝夫臣服嗆辣女王 小潘潘霸氣丟盤子 影帝夫臣服嗆辣女王
2017/05/19 06:00
蔡旻佑無心穿搭 吊嘎當戰鬥服 蔡旻佑無心穿搭 吊嘎當戰鬥服
2017/05/19 06:00
久石讓攜手麥斯基 經典聯演《送行者》 久石讓攜手麥斯基 經典聯演《送行者》
2017/05/19 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.