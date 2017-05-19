豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己

豬哥亮的告別式日期懸而未決。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝後，每天赴靈堂弔唁的人來來去去，看似風光，外界卻難以窺見背後隱情；規定子女24小時輪流守靈，外傳身後事由遺孀葉瑞美主導，但昨下午開始，葉瑞美與豬的長子謝順福雙雙離奇消失，謝金燕又赴美，只留下謝金晶，據悉，就是為了「喬」豬哥亮墓地。

豬哥亮生前交遊廣闊，他的後事不只各界關心，甚至想「插旗」，導致他的後事一日三變，每天都有新進度；據豬家關係人士透露，家屬原屬意讓豬哥亮在基隆「擁恆文創園區」入土為安，現卻可能翻盤，全因家屬、圈內人士與豬的民間友人各有想法，治喪委員會意見不一致，光為了墓地喬不攏，輪不到擲筊問豬的意見，就已吵翻天，更別提後續進度。

據悉，雖然豬家人原本表態已提前準備，對後事有底，已有初步計畫，但正因豬交遊廣闊，這些圈內人士、民間友人介入「協助」，原本應由家屬操盤主導的後事，反而因這些人太過「體貼」，變得複雜起來。

知情人士說，靈堂左方原規劃作為粉絲追思堂，與靈堂同日開放，但至今都還沒成形；原本看好的墓地，現也還沒喬攏，導致告別式日期懸而未決，進度卡關，更別提紀念追思會，以豬的咖數，朋友都關心，但人多嘴雜，家屬反而身不由己，失去主導權。