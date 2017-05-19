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（影音）金秀賢變身黑幫超帥打手 新片預告曝光1天點擊率破200萬

2017/05/19 08:33

金秀賢在新片《Real》大秀拳腳功夫，帥度破表。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓男星金秀賢之前在夯劇《來自星星的你》扮外星人「都教授」，劇中深情形象讓他一舉擄獲少女、熟女以及師奶的芳心，晉升韓流男神，但自前年上半年推出新劇《製作人的那些事》後，金秀賢便鮮少曝光，之後他投入新片《Real》拍攝，更是幾乎未在螢光幕前露臉。日前，《Real》預告曝光，金秀賢化身黑幫問題解決者，大秀俐落的拳腳功夫，影像預告僅公開1天點擊率就飆破200萬，足見金秀賢的男神威力不減。

金秀賢繼《偉大的隱藏者》後，睽違4年以犯罪動作電影《Real》回歸銀幕，他在片中飾演渴望成功、冷酷無情，擁有黑幫勢力的問題解決者「張泰英」，預告中金秀賢在充滿神秘感的紅色背景下，以強烈的眼神凝視前方登場，之後更上演飛踢、以一敵眾帥氣撂倒對手等精彩的武打場面，短短28秒的預告就讓人看得目不轉睛，公開僅1天點擊率已飆破200萬。此外，《Real》預計6月在南韓上映。


《Real》預告（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

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