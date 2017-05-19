（影音）《變形5》柯博文變反派 打趴大黃蜂

柯博文在《變形金剛5》中，出手打趴大黃蜂。（翻攝自YouTube）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕人氣系列電影《變形金剛》將推出最新續集《變形金剛5：最終騎士》，預告中可見「博派」最高指揮官柯博文竟在該集變成反派，更直接槓上昔日隊友大黃蜂，柯博文身為至尊級金剛，立刻將大黃蜂打趴在地，情勢令人緊張，影迷也紛紛猜測柯博文反叛的原因。

柯博文在《變形金剛5》中變成反派，眼睛散發紫光是關鍵。（翻攝自YouTube）



《變形5》是導演麥可貝推出的最新續集，男主角由馬克華柏格繼續擔綱，過往老班底史丹利圖奇、喬許杜哈莫、泰瑞斯吉布森、約翰特托羅也將回歸，更找來「人魔」安東尼霍普金斯演出關鍵角色。

而影迷最好奇的還是正義角色柯博文為何反叛？在已釋出的劇照和預告中，可見柯博文的眼睛散發紫光，不少人就猜測，應該是柯博文被有心人士控制、放入「黑暗能量晶體」，因此影響心智，出手攻擊大黃蜂，但真相仍須等電影上映後才能揭曉。

《變形金剛5》由馬克華柏格擔綱人類男主角。（UIP提供）



《變形5》打破了整個神話的核心，並重新檢視了英雄的定義。人類和鋼鐵筋骨即將開戰，柯博文離開了，拯救未來的關鍵隱藏在歷史的洪流裡。拯救世界的重擔則落在凱德伊格（馬克華柏格飾）、大黃蜂、一位英國伯爵（安東尼霍普金斯飾）和一位牛津教授（蘿拉哈德克飾）的身上。

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