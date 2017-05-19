脫衣狂舞影片遭外流 小珍妮佛霸氣回應！
2017/05/19 07:09
珍妮佛勞倫斯被直擊在夜店脫衣狂舞。（翻攝自Radar Online）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕26歲奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯曾被駭客公開私密裸照，是「好萊塢豔照門」的受害者之一，她近日又遭人偷拍在夜店脫衣狂舞的影片，小珍妮佛不改有話直說的作風，直接在臉書霸氣回擊：「我不打算道歉，我那晚玩得超嗨的！」
據《Radar Online》報導，小珍妮佛上月的某天在奧地利維也納的一間脫衣舞店狂歡，她疑似喝醉酒，時而趴在地板、時而親密與身旁男性互動，還一度把身上衣服脫掉、僅穿著內衣，拉著鋼管狂舞。有知情人士另爆料：「她好狂野，玩得好開心，還不斷倒在男生的懷裡。」該報導還加碼流出一段偷拍影片，讓她形象大傷。
不過，向來敢言的小珍妮佛，也立刻在臉書回應：「聽著，沒人想透過網路被提醒他們嘗試跳脫衣鋼管舞。當晚是我最好朋友的生日，所以我暫時拋下我的保鑣狂歡。我不打算道歉，我那晚玩得超嗨的！」
由於報導指她脫到只剩內衣，小珍妮佛也解釋：「那件並不是內衣，而是一件名牌上衣，而且我不打算說謊，我覺得我跳舞跳得超棒的，即使我沒有核心肌群的力量。」一番直率發言獲得不少網友支持。
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