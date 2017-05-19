限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

脫衣狂舞影片遭外流 小珍妮佛霸氣回應！

2017/05/19 07:09

珍妮佛勞倫斯被直擊在夜店脫衣狂舞。（翻攝自Radar Online）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕26歲奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯曾被駭客公開私密裸照，是「好萊塢豔照門」的受害者之一，她近日又遭人偷拍在夜店脫衣狂舞的影片，小珍妮佛不改有話直說的作風，直接在臉書霸氣回擊：「我不打算道歉，我那晚玩得超嗨的！」

珍妮佛勞倫斯脫衣狂舞影片遭外流，她霸氣回嗆。（翻攝自網路）

據《Radar Online》報導，小珍妮佛上月的某天在奧地利維也納的一間脫衣舞店狂歡，她疑似喝醉酒，時而趴在地板、時而親密與身旁男性互動，還一度把身上衣服脫掉、僅穿著內衣，拉著鋼管狂舞。有知情人士另爆料：「她好狂野，玩得好開心，還不斷倒在男生的懷裡。」該報導還加碼流出一段偷拍影片，讓她形象大傷。

不過，向來敢言的小珍妮佛，也立刻在臉書回應：「聽著，沒人想透過網路被提醒他們嘗試跳脫衣鋼管舞。當晚是我最好朋友的生日，所以我暫時拋下我的保鑣狂歡。我不打算道歉，我那晚玩得超嗨的！」

由於報導指她脫到只剩內衣，小珍妮佛也解釋：「那件並不是內衣，而是一件名牌上衣，而且我不打算說謊，我覺得我跳舞跳得超棒的，即使我沒有核心肌群的力量。」一番直率發言獲得不少網友支持。

相關新聞

推薦新聞
木村拓哉睽違13年再登坎城 難掩歲月痕跡 木村拓哉睽違13年再登坎城 難掩歲月痕跡
2017/05/19 07:31
脫衣狂舞影片遭外流 小珍妮佛霸氣回應！ 脫衣狂舞影片遭外流 小珍妮佛霸氣回應！
2017/05/19 07:09
泰勒絲秘戀李安愛將 紅娘竟是艾瑪史東 泰勒絲秘戀李安愛將 紅娘竟是艾瑪史東
2017/05/18 22:13
毀容還不夠 清純女星遭蓋布袋輪姦 毀容還不夠 清純女星遭蓋布袋輪姦
2017/05/18 20:02
龐德女郎放超開 坎城台上喇舌開摸 龐德女郎放超開 坎城台上喇舌開摸
2017/05/18 19:58
紅毯氣質大勝范冰冰 這位女星還會替大象接生！ 紅毯氣質大勝范冰冰 這位女星還會替大象接生！
2017/05/18 19:22
小三女星產後曬性感 火辣比基尼鄉民不買單 小三女星產後曬性感 火辣比基尼鄉民不買單
2017/05/18 14:38
坎城影展眾奶搶版面 強哥愛女激凸應戰 坎城影展眾奶搶版面 強哥愛女激凸應戰
2017/05/18 12:33
清純女神甩男友劈腿富商 淚訴：我不是貪錢的人 清純女神甩男友劈腿富商 淚訴：我不是貪錢的人
2017/05/18 11:15
翹臀珍又「婚」頭 熱戀2個月被爆急嫁A-Rod 翹臀珍又「婚」頭 熱戀2個月被爆急嫁A-Rod
2017/05/18 08:42
談婆媳談敗家 陳奕迅妻婚變傳言一次說明 談婆媳談敗家 陳奕迅妻婚變傳言一次說明
2017/05/17 23:29
可怕！坎城豪華飯店 洩露好萊塢巨星房號 可怕！坎城豪華飯店 洩露好萊塢巨星房號
2017/05/17 22:44
范冰冰穿熱褲雙腿激瘦 與李晨法國甜蜜玩自拍 范冰冰穿熱褲雙腿激瘦 與李晨法國甜蜜玩自拍
2017/05/17 21:40
甄子丹100次合照 只為讓愛女和「防彈」同框 甄子丹100次合照 只為讓愛女和「防彈」同框
2017/05/17 21:23
（影音）趙雅芝帥兒撇靠媽 攜手景甜登上好萊塢 （影音）趙雅芝帥兒撇靠媽 攜手景甜登上好萊塢
2017/05/17 19:59
高圓圓再傳懷孕 網：若不實恐成放羊的孩子 高圓圓再傳懷孕 網：若不實恐成放羊的孩子
2017/05/17 19:56
男神崩壞！小栗旬醉後成超鏘大叔 男神崩壞！小栗旬醉後成超鏘大叔
2017/05/17 19:09
劉亦菲勾壯男遊雲南？ 粉絲打臉只是保鑣 劉亦菲勾壯男遊雲南？ 粉絲打臉只是保鑣
2017/05/17 18:52
伊能靜「出息哲學」：老公比我小50歲都不怕 伊能靜「出息哲學」：老公比我小50歲都不怕
2017/05/17 18:49
今夏最流行 安海瑟威、艾瑪史東都剪這顆頭 今夏最流行 安海瑟威、艾瑪史東都剪這顆頭
2017/05/17 18:42
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.